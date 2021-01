Rostock

Corona verändert nicht nur unseren Alltag, sondern auch unser Zusammenleben. Ein Kuss auf die Wange, ein fester Händedruck, eine Umarmung: All das ist derzeit nicht möglich. Während manche Leser den Körperkontakt in der Krise schmerzlich vermissen, stellen andere fest: Auf Küsschen rechts, Küsschen links und Handschlag können wir auch nach der Pandemie verzichten.

Angela de Vries schreibt etwa: „Also wenn ich etwas überhaupt nicht vermisse, ist es wohl das Händeschütteln. Ich finde das vor allem im Berufsleben eine dermaßen unangenehme Pflicht. Jetzt schaut man sich zumindest in die Augen.“ Auch Jennifer Pohle sieht es so: „Ich fand es schon vor Corona ekelhaft und habe es vermieden. Man muss die Menschen nur beobachten. Sie haben sich keine Hände gewaschen nach dem Toilettengang, an der Nase gepult, an den Fingern geknabbert und alles angefasst.“

Liz Nm findet ebenfalls: „Der Händedruck ist überbewertet. Es gibt Länder, da gilt es als unhygienisch und ja, das ist es! Man ist ja fast gezwungen, jedem die Hand zu geben. Nicht wissend, ob nach dem Toilettengang die Hände gewaschen wurden. Hinzu kamen oftmals schweißige, schlaffe Hände – der blanke Ekel! Manche Männer drücken zu, als müssten sie irgendwelche Defizite vertuschen.“

„Es gibt auch Länder, da gilt es als unhöflich, sich nicht die Hand zu geben“

Steffi Eich schließt sich im Inhalt ihrer Vorrednerin an: „Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin froh darüber, dass das jetzt wegfällt und werde das auch so beibehalten.“ Eveline Oschmann ist derselben Meinung: „Das sehe ich genauso. Ich kann da auch weiterhin gut drauf verzichten.“ Auch Manja Scheppan reiht sich hier ein: „Ich gebe eh ungern die Hand. Einfaches ‚Guten Tag‘ reicht ja wohl.“ Veit Böhm gibt indes zu bedenken: „Es gibt auch Länder, da gilt es als unhöflich, sich nicht die Hand zu geben und das ist hier so. Na ja, wie man so erzogen wurde.“

Für OZ-Leser Thomas Glawe sei faszinierend, so notiert er es, „dass man über den Händedruck berichten muss. Vielleicht wäre es mal interessanter, welche Lehren man aus der Pandemie ziehen könnte.“ Seine Vorschläge schiebt Glawe hinterher: „Vielleicht könnte man sich weniger abhängig vom Tourismus machen, vielleicht mit anderen Branchen kooperieren.“ Das wäre seine Idee. „Es ist ja am Ende eh nicht so das Wahre für die Einheimischen.“

Raoul Reck fragt irritiert: „Hände schütteln untersagt? So weit kommt es noch. Bei mir ist das nach wie vor alltäglich.“ Und schließlich Martin Baltrusch: „Ich umarme eh lieber.“

Von Juliane Lange