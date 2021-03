Rostock

Die DRK-Wasserwacht fürchtet im Sommer einen Anstieg der Badeunfälle. Viele Tausend Kinder in MV hätten wegen des Corona-Lockdowns nie schwimmen gelernt, warnt Bereichsleiter Thomas Powasserat.

Im Sommer würden zudem noch die Urlauberkinder aus anderen Bundesländern hinzukommen, in denen es auch nicht besser aussehe. „Die Eltern sollten dringend auf ihre Kinder einwirken, dass sie nicht leichtsinnig ins Wasser gehen“, mahnt Powasserat schon jetzt.

Kein Schwimmunterricht für 15 000 Kinder

Wegen der geschlossenen Schwimmhallen sei seit fast einem Jahr kaum Schulschwimmen oder Vereinssport möglich gewesen. „Das Problem aus dem vergangenen Schuljahr hat sich in diesem noch potenziert. Wir schätzen, dass inzwischen etwa 15 000 Kinder in den dritten und vierten Klassen betroffen sind“, so Powasserat.

Das Programm „MV kann schwimmen“, in dem die Wasserrettungsorganisationen mit eigenen Schwimmkursen aushelfen, sei zwar 2020 hilfreich gewesen und soll nach seinen Informationen auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. „Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, meint Powasserat. Nur etwa zehn Prozent der Kinder könnten damit erreicht werden. „Das ist natürlich ungenügend.“

Kurse den ganzen Sommer über

Zumal im vergangenen Jahr die Planung nicht optimal gelaufen sei. „Die Eltern haben kurz vor Schuljahresende einen Brief des Bildungsministeriums bekommen, dass sie sich an die Wasserretter wenden sollen. Daraufhin sind wir überrannt worden“, so der Bereichsleiter.

Dieses Jahr seien die Verbände besser vorbereitet. Mit dabei seien jetzt auch der Landesschwimmsportverband, die städtischen Schwimmmeister und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Zudem seien Schwimmkurse die ganze Saison über geplant, nicht nur im Juni und Juli wie 2020. Powasserat würde auch gerne noch die Schwimmlehrer an den Schulen dazu bewegen, in den Sommerferien auszuhelfen.

Linke: Nicht tatenlos zusehen

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, kritisiert: „Es ist dramatisch, dass bereits zwei Jahrgänge keinen richtigen Schwimmunterricht erhalten haben. Dieser Entwicklung können und dürfen wir angesichts der damit verbundenen Gefahren für die Kinder in einem Land der Seen und der Ostseeküste auf keinen Fall tatenlos zusehen.“

Das Bildungsministerium müsse sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis vier Schwimmunterricht erhalten. „Das muss auch für die Kinder gelten, die im letzten Jahr diesen Unterricht nicht wahrnehmen konnten.“

Jedes Kind muss sicher schwimmen können

Angesichts der anstehenden Lockerungen müsse jede Möglichkeit genutzt werden, Schwimmunterricht in kleinen Gruppen zu geben, so Oldenburg. „Dabei brauchen die Schulträger Unterstützung vom Land, damit sie die Kosten für die teilweise langen Anfahrten und die Miete von Bahnen in den Schwimmstätten aufbringen können.“

Zusätzlich müsse das Programm für die Ferienschwimmkurse erheblich ausgeweitet werden. Alle Lehramtsstudenten sollten während des Studiums eine Ausbildung zum Schwimmlehrer machen können. „Ziel muss es sein, dass in MV jedes Kind sicher schwimmen kann“, so die Fraktionschefin.

Keine Öffnung in Sicht

Aus dem Schweriner Bildungsministerium heißt es zu dem Problem nur: „Wenn die Pandemiebedingungen es zulassen, wird der schulische Schwimmunterricht wieder aufgenommen. Wenn die Schwimmstätten geöffnet werden, kann auch das Landesprogramm ,MV kann schwimmen’ wieder starten.“ Beim jüngsten MV-Corona-Gipfel kamen die Schwimmhallen allerdings nicht vor.

Von Axel Büssem