Auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in seinem Umkreis sieht sich Schweinemäster Bernd Klänhammer in Penkun im südlichsten Zipfel Vorpommerns schlecht vorbereitet. Gewissenhaft erfüllt der Betrieb mit 840 Mastplätzen alle Biosicherheitsanforderungen, wie Klänhammer sagt. Aber einen Fahrplan für den Fall, dass die Seuche bei Schwarzwild in der Nähe nachgewiesen wird, gebe es nicht. „Die ASP beunruhigt uns sehr“, sagt der Landwirt. Renate Schuster als Geschäftsführerin des Hybridschweinezuchtverbandes Nordost teilt seine Besorgnis. „Es ist wichtig, jetzt einen klaren Kopf zu behalten und ein Einschleppen in die Nutztierbestände zu verhindern“, sagt sie. Der Verband vertritt vor allem Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Klänhammer vermisst eine klare Aussage der Politik und Behörden für den Seuchenfall. „Ich hoffe, dass die verantwortlichen Veterinäre einen Plan haben.“ Penkun liegt in Grenznähe zu Polen und Brandenburg. Ende September wurde nur gut 80 Kilometer südlich ein infiziertes Wildschwein erlegt. Der vom Land Mecklenburg-Vorpommern errichtete Schutzzaun zu Polen und der Wildschutzzaun an der Autobahn 11, der dieselbe Funktion erfüllen soll, greifen in dem Gebiet nicht.

Das für Menschen ungefährliche, für Haus- und Wildschweine aber tödliche Virus kann durch Futter, Werkzeuge, Schuhe, Kleidung oder Fahrzeuge verbreitet werden. „Der Stall ist eingezäunt, die Türen sind verschlossen, Betriebsfremde haben keinen Zutritt“, erklärt Klänhammer. Nur seine Frau Berith, er und ein Mitarbeiter betreuen die Tiere. Handwerker müssen duschen und die Kleidung wechseln. „Ich ziehe mich viermal am Tag um“, meint der 55-Jährige.

Gerade hat er 200 Schweine zur Schlachtung in der ersten Oktoberwoche angemeldet. Er vermarktet die Tiere über eine Erzeugerorganisation. Ein Spediteur bringt sie 350 Kilometer weit zum Tönnies-Schlachthof in Weißenfels ( Sachsen-Anhalt). Früher wurden die Schweine im 30 Kilometer entfernten Stettin in Polen geschlachtet, bis dort der Eigentümer des Schlachtbetriebs wechselte. Mecklenburg-Vorpommern hat keinen großen Schlachthof mehr für Schweine.

Bisher spürt das Penkuner Unternehmen die ASP hauptsächlich durch den Preisverfall. Der Kilo-Preis für Schweinefleisch sank von zwei Euro, als China auf der ganzen Welt Schweine aufkaufte, auf 1,27 Euro, seitdem Deutschland nicht mehr ASP-frei ist. Weitere Länder wie Südkorea und Mexiko haben laut Schuster Importverbote ausgesprochen. Daher sei das Angebot zu groß. Eine Folge: „Investitionen haben wir gecancelt“, sagt Klänhammer. Ein Traktor und eine Drillmaschine sollten angeschafft werden. Wegen mehrerer schlechter Jahre habe er keine Reserven anlegen können. Im Seuchenfall rechnet der Mäster mit einem Schaden im fünfstelligen Bereich.

So dürfte er die Tiere nicht zum Schlachten transportieren. Etwa zehn Tage könnte er sie noch im Stall behalten. „Aber dann wir es zu eng“, sagt er. Ein Ausweichquartier hat er nicht. Der andere Fall: „Was passiert, wenn die ASP bei Weißenfels ausbricht?“, fragt er. Dann stehe die Schweineschlachtung in ganz Ostdeutschland fast still.

Den Familienbetrieb mit 500 Hektar Land hat Klänhammer 1990 gleich nach dem Studium an der Berliner Humboldt-Universität auf der grünen Wiese aufgebaut. Er entstammt einer ortsansässigen Bauernfamilie: Großvater und Vater waren Landwirte; sein Bruder und zwei seiner drei Kinder sind es ebenfalls.

Nicht nur die Schweinehalter sind von der ASP betroffen, sondern auch die Ackerbauern. Sie dürfen in den Gefahrenzonen um einen Fundort nicht mehr aufs Feld. Klänhammer, der 90 Prozent des Futters selbst anbaut, hat noch Körnermais und Rüben auf dem Acker. Danach will er Weizen säen. Er hat für die Ernte eine Versicherung abgeschlossen, die vielleicht zahlen würde, wenn er nicht mehr aufs Feld dürfte. Die Auswirkungen würden bis weit ins nächste Jahr reichen, befürchtet er. Er dürfte ja zeitweilig keine Ferkel einstallen.

Agrarminister Till Backhaus ( SPD) hat die Jäger dazu aufgerufen, die Schwarzwildbestände massiv zu reduzieren. Im vergangenen Jagdjahr seien mit 97.000 Wildschweinen so viele erlegt worden wie noch nie zuvor im Land. Mecklenburg-Vorpommern könne es schaffen, weiterhin von dem Virus frei zu bleiben, macht er Landwirten Mut.

Die Afrikanische Schweinepest ist im Nachbarland Brandenburg zuerst aufgetreten. Offen ist, ob die inzwischen rund 50 infizierten Wildschweine in mehreren Hotpots nahe der Grenze zu Polen eingewandert waren oder anderweitig angesteckt wurden etwa über Lebensmittel. Das Land lässt zum besseren Schutz einen festen Zaun an der Grenze zu Polen bauen und hat im Südosten damit begonnen.

