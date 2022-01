Rostock

Nur zehn Minuten Zeit um ein Ticket zu lösen, wenn ich spontan in einen Fernzug in MV einsteige? Seit 2022 werden bis auf wenige Ausnahmen keine Tickets mehr in Fernverkehrszügen verkauft. Wer ohne Ticket in einen Zug steigt, hat zehn Minuten Zeit, sich online oder über die DB-Navigator-App ein Ticket zu kaufen. Wird man später ohne Ticket angetroffen, gibt es Ärger. Das klingt doch logisch und machbar.

Wer sich in der Bahn umsieht, erblickt viele geneigte Köpfe – Menschen starren auf ihr Smartphone, lesen Nachrichten oder sind in den sozialen Medien unterwegs. Warum nicht auch fix in der Bahn sein Ticket via Smartphone lösen? Eine gute Möglichkeit, wenn sich jemand kurzfristig entschließt in den ICE zu steigen oder wenn man es mal eilig hat. Ohnehin werden die meisten Menschen, die eine Reise mit dem Fernzug planen, bereits vorher ihr Ticket im Reisezentrum oder im Internet kaufen um noch einen günstigen Sparpreis ergattern.

Auch ohne den Ticketverkauf beim Schaffner sind die Möglichkeiten an ein Ticket zu kommen noch zahlreich: Reisezentrum, Fahrkartenautomat, online, in der App. Im Notfall scheint ein Kauf in der Bahn sogar möglich, denn bei defekten Automaten am Bahnhof oder schlechtem Mobilfunknetz ist die Bahn kulant.

Weil das Zugpersonal durch die neue Regel entlastet wird, könnte die Bahn jetzt aber gerne mehr auf Service setzen. Es sollte beispielsweise immer jemand da sein, der Fragen zu Anschlusszügen beantwortet, oder wie wäre es mit einem Kaffee am Platz in der zweiten Klasse?

Von Nora Reinhardt