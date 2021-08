Kein Zutritt für Ungeimpfte: Hamburger 2-G-Modell fällt in MV durch

Rostock

Das Hamburger 2-G-Modell – Eintritt in Restaurants, Kinos und Theater nur noch für Geimpfte und Genesene – findet in MV eher wenig Zuspruch. Gastronomie und Kinos im Nordosten lehnen die Einführung ab, weil sie wegbleibende Gäste befürchten. In MV gelten bislang weder 2- noch 3-G (2-G plus negativ Getestete). In Hamburg können Betreiber ab Sonnabend wählen, welches Modell sie möchten. Bei 2-G entfällt ein Teil der Auflagen, etwa Beschränkungen bei Besucherzahlen.

„Mit 2-G würden unsere Gästezahlen um 20 Prozent einbrechen“, sagt Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock. Schon jetzt ließen sich die Kinos kaum wirtschaftlich betreiben. Müssten Ungeimpfte draußen bleiben, würde es noch schwieriger. Dafür im Gegenzug theoretisch mehr Gäste empfangen zu können, sei kein echter Vorteil: „Die Leute wollen weiter Abstand haben.“

Angst vor Klagen

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) lehnt das Hamburger Optionsmodell ebenfalls ab. „Wir können es uns nicht leisten, in der schwachen zweiten Jahreshälfte ungeimpfte Gäste abzuweisen“, sagt Landespräsident Lars Schwarz. Außerdem gebe es Bedenken zur Rechtssicherheit des Hamburger Modells. „Es bringt uns nichts, wenn wir es einführen und nach drei Wochen aufhören müssen, weil jemand mit Erfolg dagegen geklagt hat“, erklärt Schwarz.

Umfrage: Sollte auch in MV das 2-G-Modell wie in Hamburg gelten?

Andreas Timm, Sprecher der Schweriner Landesregierung, verwaist auf die ab diesen Freitag geltende, überarbeitete Corona-Ampel für MV. „Insofern gibt es im Moment bei uns keine Diskussionen über Regeländerungen“, sagt Timm. Die Ampel sieht ab Warnstufe Gelb Testpflicht für den Besuch von Veranstaltungen, Friseuren, Fitnessstudios und Innengastronomie vor. Gelb gilt zurzeit nur in Rostock.

2-G durch die Hintertür?

2-G gilt nach den neuen Regeln in MV bei Großveranstaltungen und ab Stufe Rot, die bei einer Inzidenz von 200 in Kraft tritt. Bereits ab einer Inzidenz von 50 („Gelb“) müssen nicht geimpfte Besucher von Clubs und Tanzveranstaltungen ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Der Dehoga kritisiert das: „Niemand macht für einen Diskothekenbesuch einen teuren PCR-Test“, erklärt Präsident Schwarz. Diesel Regel sei die Einführung „von 2-G durch die Hintertür“.

Regierungssprecher Timm weist das zurück: „Ich halte nichts von diesen ,Durch-die-Hintertür‘-Argumentationen.“ Entweder gelte eine Regel oder gilt nicht. In Diskotheken sei das Ansteckungsrisiko erhöht. Um diese Gefahr einzudämmen, gebe es nun bei gelber Ampel die PCR-Testpflicht für Ungeimpfte.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diskussion kommt in MV zu früh

Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Quelle: Jens Büttner/dpa

Infektionsmediziner Emil Reisinger von der Rostocker Unimedizin zeigt sich grundsätzlich aufgeschlossen für 2-G. „Noch ist es aber zu früh, in MV darüber zu diskutieren.“ Das sei in Hamburg mit seinen höheren Inzidenzen anders. In MV werde das Thema ab Ampelstufe Rot relevant. Professor Reisinger geht davon aus, dass diese bei steigenden Fallzahlen in vier bis acht Wochen erreicht sein könnte.

Die Idee, Ungeimpften den Zugang zu Bars und Clubs zu erschweren, sei „nachvollziehbar“, meint auch Professor Nils-Olaf Hübner von der Unimedizin Greifswald. Grundsätzlich biete eine Impfung mehr Schutz als ein Antigentest. Hübner: „Was Ungeimpfte dürfen oder nicht, das sind gesellschaftliche Fragen, die politisch beantwort werden müssen.“

Von Gerald Kleine Wördemann