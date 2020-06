Keine Arbeit mehr: Autozulieferer in MV geraten durch Corona in die Krise

Rostock

Die Automobil-Zulieferindustrie in MV gerät ins Stottern: Nach der Corona-Krise rechnet die Branche mit einer nur sehr langsamen Erholung der Absatzzahlen. Der regionale Branchenverband Automotive-MV geht von einer dramatischen Lage aus. Zuletzt hatte der Zulieferer Flamm Aerotec angekündigt, sein Werk in Laage ( Landkreis Rostock) Ende 2020 dauerhaft zu schließen.

„Über die Hälfte der Unternehmen glaubt nicht, dass sich die Situation in diesem Jahr wieder bessert“, sagt Andreas Vietinghoff. Er ist Netzwerkmanager bei Automotive-MV und fragt regelmäßig die Stimmung unter den Zulieferern ab. „Viele Unternehmen sind skeptisch, wenn sie ihre langfristigen Zukunftserwartungen bewerten sollen“, verdeutlicht Vietinghoff die Lage.

Kurzarbeit in fast allen Betrieben

Im April sei der Umsatz bei den Zulieferern MV-weit um 50 Prozent eingebrochen. Im Mai habe sich die Lage Vietinghoff zufolge leicht, aber nicht maßgeblich verbessert. 80 Prozent der Unternehmen würden derzeit in unterschiedlicher Intensität Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Bei einigen seien aktuell noch 80 Prozent der Belegschaft davon betroffen.

Webasto, der größte Autoteilehersteller im Land, hatte seine Produktion in Neubrandenburg zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte vor Ostern zwei Wochen lang komplett ausgesetzt, nachdem die Auslastung des Werkes bis auf 20 Prozent zurückgegangen war. Derzeit liegt das Pensum bei rund der Hälfte der Kapazität.

Lage ist auch international angespannt

Die Autoindustrie steckt europaweit in einer Krise, die sich durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch verschärft. Die Zahl der Neuzulassungen ist in Europa seitdem um 75 Prozent zurückgegangen. Alle deutschen Autohersteller hatten die Produktion zwischenzeitlich ausgesetzt.

Diese Entwicklungen schlagen fast ohne Verzögerung auf die Zulieferindustrie durch. „Einige Autobauer haben bereits angekündigt, ihre Produktion wieder herunterzufahren, weil sich Autos gerade schlechter verkaufen lassen. Auch international ist die Lage sehr angespannt“, sagt Andreas Dikow, Geschäftsführer bei Webasto am Standort Neubrandenburg. Er ist zugleich Vorsitzender des Verbandes Automotive-MV.

5000 Beschäftigte im Land

Landesweit arbeiten rund 100 Firmen als Zulieferer für die Automobilindustrie. Sie beschäftigen 5000 Mitarbeiter und haben bisher jedes Jahr zusammen einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zu den Zugpferden in MV zählen der Hersteller für Fahrzeugheizungen, Webasto in Neubrandenburg (800 Mitarbeiter), und der MV-Standort des Produzenten für Airbag-Gasgeneratoren, ZF TRW (680 Mitarbeiter) in Laage.

Stephan Gappa, Werksleiter bei ZF TRW, beunruhigt die Nachhaltigkeit der negativen Entwicklung. Er geht davon aus, dass das ursprüngliche Produktionsvolumen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht wieder erreicht wird. Kündigungen seien aber vorerst nicht geplant und immer das allerletzte Mittel, betont Gappa. Webasto hat unterdessen mit einem Einstellungsstopp reagiert. Bei Flamm Aerotec fallen indes ab Ende 2020 mehr als 100 Jobs weg.

Von Benjamin Fischer