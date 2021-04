Rostock

Die Hansestadt geht im Lockdown ihren eigenen Weg – zumindest ein Stück weit: Rostock wird vorerst keine Ausgangssperren verhängen. Und das, obwohl die Inzidenz auch an der Warnow nach wie vor deutlich über der 100er Marke liegt.

Am Montag will die Stadt zudem beraten, ob die Maskenpflicht im Freien, die an besonders belebten Orten gilt, sogar ein Stück weit gelockert werden kann. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen setzt darauf, den Menschen auch im Lockdown ein Stück mehr Freiheit zu geben – im Freien. Denn dort sei das Ansteckungsrisiko gering.

Inzidenz sinkt wieder

Nach dem starken Anstieg zu Wochenbeginn war die Inzidenz in Rostock am Freitag deutlich gesunken – um den Faktor 5,3. Die Hansestadt liegt aktuell bei 127,6 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

„Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Regionen des Landes konnten wir glücklicherweise sinkende Inzidenzen beobachten“, so Kunze. So gehen auch im Nachbarkreis, dem Landkreis Rostock, die Zahlen vorerst wieder leicht zurück. „Wir hoffen, dass sich dieser Trend über das Wochenende verstetigt.“

Oberbürgermeister Madsen habe deshalb entschieden, noch keine Ausgangssperre zu verhängen. „Sollte sich die Lage doch nicht bessern, setzen wir auf die bald geltende bundesweit einheitliche Regelung“, heißt es aus dem Rathaus. Nach Angaben des Gesundheitsamtes in der Hansestadt gäbe es an der Warnow aktuell auch kein diffuses Infektionsgeschehen. Nach OZ-Informationen waren für die zuletzt auch in der Vorzeigestadt stark steigenden Fallzahlen einige wenige Infektionscluster verantwortlich.

Maskenpflicht gelockert?

Montag will die Stadt über die aktuelle Allgemeinverfügung neu beraten. „Zur Diskussion steht, ob wir in puncto Maskenpflicht im Freien zu bestimmten Tageszeiten Lockerungen ermöglichen können“, sagt Kunze. Die Maskenpflicht gilt unter anderem an den Einkaufsmeilen im Zentrum.

Nachbessern will Rostock bei den Regeln für Alkohol: Aktuell ist der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Madsen hatte bereits während des MV-Gipfels am Donnerstag für Aufsehen gesorgt: Er legte einen eigenen Plan vor – als Gegenentwurf zum harten Lockdown von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Madsen setzt darauf, den Menschen im Freien mehr Freiheit zu geben. Die meisten Ansteckungen würden nach Auffassung von Experten in geschlossenen Räumen stattfinden, sagt Madsen.

Von Andreas Meyer