Keine Corona-Fälle mehr in MV: Wie das Land jetzt eine zweite Welle verhindern will

Rostock/Schwerin

MV ist corona-frei – als erstes Bundesland überhaupt. Erstmals seit Anfang März gibt es im Nordosten keinen einzigen Menschen mehr, der an Covid-19 erkrankt ist – jedenfalls rechnerisch. Das teilte am Dienstag das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit.

Seit dem 3. Juli – also seit mehr als zehn Tagen – wurde nicht eine einzige Neuinfektion bei einem Bürger des Landes festgestellt. Grund für eine Entwarnung seien die aktuellen Zahlen aber nicht, warnt Prof. Dr. Emil Reisinger. Der Tropenmediziner der Uni Rostock gilt als wichtigster Corona-Experte in MV – und sagt: „Die Gefahr einer zweiten Welle ist auch in MV noch nicht gebannt.“

784 Menschen genesen

Insgesamt hatten sich seit den ersten beiden Fälle Anfang März in der Nähe von Greifswald 804 Menschen in MV mit dem Coronavirus infiziert. 20 Menschen starben, 784 gelten nach den Definitionen des Robert-Koch-Instituts mittlerweile als geheilt. „Es scheint keine aktiven Fälle mehr zu geben. Und das ist erst mal eine sehr gute Lage“, sagt Experte Reisinger.

Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Nordosten waren täglich 30 bis 40 Neuinfektionen registriert worden. Bei drei Menschen, die nicht aus MV stammen, war seit Anfang Juli das Virus nachgewiesen worden: Nach Angaben des Lagus haben diese Personen MV aber verlassen.

Dass das Virus „verschwunden“ sei aus MV – so weit will er aber nicht gehen: „Erstens sind diese Zahlen eine Momentaufnahme und zweitens wissen wir, dass es eine hohe Dunkelziffer von Infizierten gibt, die keinerlei Symptome haben. Die aber können wiederum andere Menschen anstecken“, so Reisinger. Im Klartext: Mit der Corona-Freiheit könne es schnell wieder vorbei sein.

Sorge vor zweiter Welle

Reisinger beobachtet derzeit mit Sorge das Infektionsgeschehen weltweit: Selbst Länder, die den Erreger bereits weitestgehend besiegt hatten, erleben nun eine heftige zweite Welle. „Wir stehen in Kontakt zu Ärzten im Malmö und auch mit Gesundheitsämtern im Jerusalem“, so Reisinger. Von den Schweden und den Israelis wollen die Rostocker Fachleute lernen: Welche Fehler wurden gemacht? Wie lässt sich die zweite Welle verhindern – und zumindest massiv eindämmen?

„Von vorherigen Pandemien wissen wir, dass Städte, die bei der ersten Welle glimpflich davongekommen sind, bei der zweiten Welle umso heftiger getroffen werden können.“ Reisinger weiter: „Das wollen wir in MV verhindern.“ An der Maskenpflicht etwa solle das Land deshalb noch festhalten.

„Ein Beispiel an MV nehmen“

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) bezeichnete den Dienstag zunächst als „glücklichen Tag“ für MV: „Das Infektionsgeschehen ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen.“ Und das sei bemerkenswert: „Wir haben immerhin um die 400 000 Urlauber im Land.“

Über weitere Lockerungen will der Minister dennoch erst Anfang August sprechen: „Wir beobachten die Lage.“ Anfang August sollen Schulen und Kitas in MV zum Regelbetrieb zurückkehren. „Dann sehen wir weiter. Ich hoffe, dass die Lage so bleibt.“ Die aktuellen Zahlen sieht er als Beleg dafür, dass Land, Kommunen und Experten in MV richtiglagen: „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Andere Länder sollten sich ein Beispiel an MV nehmen.“

Von Andreas Meyer