Rostock

Corona-Soforthilfen auch für Vermieter von Ferienwohnungen und Ferienhäusern: Die Rufe aus der Branche wurden zuletzt lauter und haben unter Lesern eine Kontroverse ausgelöst. Zum Hintergrund: Staatliche Gelder bekommen nur diejenigen, die ihre Vermietung gewerblich betreiben oder aber im Hauptberuf. Die insgesamt 15 000 privaten Vermieter in MV gehen indes leer aus. Wurden sie in der Corona-Krise vergessen?

Markus Faber fragt: „Warum sollten Leute unterstützt werden, die knappen Wohnraum an der Küste anstatt an Einheimische lieber an zahlungskräftiger Touristen vermietet haben und dann auch kein Gewerbe angemeldet haben? Es ist klar, dass jeder mit seinem Eigentum machen kann, was er will. Wer aber nur darauf aus ist, teuer zu vermieten, erfährt nun mal, dass Geld nicht alles ist. Gelder wären wichtiger für Minijobber, die seit Monaten ohne Einkommen sind und Selbstständige mit Gewerbeanmeldung, die teilweise seit Monaten auf Zahlungen warten müssen.“ Philipp Zicker meint: „Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind per se kein Gewerbe. Es ist richtig, Selbstständigen und Gewerbetreibenden einen wirtschaftlichen Ausgleich zu zahlen. Wenn wir aber anfangen, jeden finanziellen Schaden zu ersetzen, explodiert die Staatsverschuldung. Denn wo soll man anfangen? Entgangene Aktiengewinne? Eine niedriger ausfallende Gehaltserhöhung- oder Rentenerhöhung? Eine ausgefallene Miete? Es kann nicht alles Aufgabe des Staates sein. Wenn der Staat Mittel verteilt, dann nur, um Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen das Überleben zu sichern.“ Martin Emmig betont: „Ich habe für diese Frechheit, für sein Eigentum Entschädigung zu verlangen, ohne Gewerbe angemeldet zu haben, kein Verständnis und definitiv kein Mitleid übrig.“ Steffen Reiber wiederum stellt fest, „die Unwissenheit über Gewerbe-, Steuer- und Baurecht ist mindestens genauso groß wie der Neid auf private Ferienvermieter.“

Die Corona-Zeit finanziell zu überstehen, fällt vielen Privatvermietern nicht leicht

Volker Oehl notiert: „Man kann übrigens auch aus einer Privatvermietung seinen Lebensunterhalt bestreiten, ohne dafür ein Gewerbe anzumelden. Das bedeutet dann natürlich nicht, dass die erzielten Gewinne (nicht Umsätze) steuerfrei sind. Aber es ist wie immer – Mitleid gibts geschenkt, Neid muss man sich hart erarbeiten.“ Annette Schulz erwidert: Das ist nicht ungerecht, sondern mehr als fair. Diese Leute haben bestimmt auch noch Einkommen in Form von Lohn beziehungsweise Gehalt.“

Martina Jordan-Hempelt ist der Ansicht: „Jeder, der durch die Corona-Maßnahmen finanzielle Einbußen hat, sollte Unterstützung bekommen, nicht nur ausgewählte Branchen. Hier wird von der Regierung verboten zu vermieten. Was hat das mit eigenem Risiko zu tun?! Solch eine staatliche Anordnung konnte und kann niemand vorhersehen oder einplanen.“ Frank Eschler meint: „Ja, es ist richtig, dass nicht wenige ein Ferienhaus zur Kapitalbildung oder Vermögensverwaltung betreiben. Aber welcher Unternehmer macht das denn nicht? Jeder Buchhändler, Friseur, Kneipenbesitzer betreibt sein Geschäft nicht zur bloßen Existenzsicherung, sondern um das eingesetzte Kapital zu mehren. Wo also ist die Grenze, an der ich als Steuerzahler die Person X unterstütze, die Person Y aber nicht? Und mit welchem Recht erhalten Kapitalgesellschaften (AG) Milliarden an Unterstützung, entlassen dabei aber gleichzeitig tausende Arbeitnehmer, zahlen den Aktionären eine saftige Rendite und der Vorstand heimst sich noch ein Bonus für 2020 ein – und das alles von meinem Steuergeld?“, fragt Eschler. Darüber hinaus sichere das Vermietungsgeschäft auch Arbeitsplätze in den Regionen.

Von Juliane Lange