Keine Corona-Hilfen für private Ferienvermieter: Warum das ungerecht ist

Rostock

Die wohl wichtigste Branche in MV, der Tourismus, steckt in der tiefsten Krise seit der Wiedervereinigung. Unverschuldet, weil Reisen innerhalb Deutschlands wegen Corona seit Monaten verboten sind – und das trotz guter Hygienekonzepte.

Da verwundert es, dass private Vermieter von Ferienwohnungen anders als die hauptamtlichen Kollegen keine Hilfen vom Staat erhalten. Sicher, die Not in Hotels und Ferienresorts mag größer sein – und dort hängen oft Hunderte Angestellte mit am „Tropf“.

Viele Privatvermieter zahlen hohe Umsatzsteuer

Aber: Auch für die „Privaten“ ist die Vermietung oft ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Für den Bauernhof, der noch drei Ferienwohnungen vermietet und für den die Einnahmen entscheidend zum Überleben sind; für den Ladenbesitzer im Urlaubsort, der ohne das Zubrot schlecht über die Runden kommt oder für den Rentner, der mit der Vermietung seine Altersbezüge aufbessert. Manche private Vermieter, die mehrere Wohnungen im eigenen Haus haben, leben inzwischen nur noch vom Tourismus und zahlen jede Menge Umsatzsteuer.

Der Staat sollte deshalb nachbessern und diese wichtige Gruppe im Feriensektor nicht vergessen. Alles andere gefährdet Existenzen und ist schlicht ungerecht.

Von Alexander Loew