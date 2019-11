Keine Flüge mehr von Rostock-Laage nach Mallorca?

Rostock-Laage

Mallorca wird 2020 von Rostock-Laage aus möglicherweise nicht mehr zu erreichen sein: Die österreichische Fluglinie Laudamotion plant bislang nicht, die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen wieder anzusteuern. Nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania waren die Wiener im Sommer 2019 auf der Strecke eingesprungen und hatten die Baleareninsel drei Mal pro Woche ab Laage angeflogen. Vom Erfolg wollte Laudamotion abhängig machen, ob die Verbindung auch im Sommer 2020 wieder angeboten wird. Und laut einer Sprecherin der Fluglinie ist die Planung für das nächste Jahr auch weitgehend abgeschlossen – ohne Laage.

Noch kein neuer Anbieter in Sicht

Ob eventuell ein anderer Anbieter gewonnen werden kann, blieb zunächst offen. Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage, wollte sich dazu nicht äußern, da die Gespräche zum Sommerflugplan 2020 noch liefen. „Solange die Tinte noch nicht auf dem Vertrag ist, macht ein Gespräch keinen Sinn“, so Hausmann auf OZ-Anfrage. Frühestens im Dezember werde es nähere Informationen geben.

Neues Ziel: Von Laage nach Kreta

Es gibt aber auch gute Nachrichten für Laage: Im Sommerhalbjahr 2020 können Passagiere ein neues Ziel erreichen. Die Fluglinie Corendon bietet ab Mai neben dem türkischen Antalya auch Flüge auf die griechische Ferieninsel Kreta an. Jeweils dienstags steht die Inselhauptstadt Heraklion auf dem Sommerflugplan. Antalya wird ab Ende April zwei Mal statt wie derzeit ein Mal pro Woche angesteuert. Geschäftsführerin Hausmann meint dazu: „Damit schaffen wir attraktive touristische Reisemöglichkeiten nonstop zu besonders beliebten Zielen unserer Kunden in Mecklenburg-Vorpommern.“

Winterflugplan: Elf Starts pro Woche

Der Winterflugplan in Laage ist seit 30. Oktober in Kraft. Auf dem Programm stehen insgesamt elf wöchentliche Flüge, darunter neun mit der Lufthansa nach München. Seit vergangenem Dienstag fliegt die ägyptische Linie FlyEgypt ein Mal wöchentlich nach Hurghada. FlyEgypt wollte eigentlich schon im Sommer ab Laage ans Rote Meer fliegen, musste seine Pläne aber wegen des Startverbots für die Boeing 737-Max verwerfen. Im Winter wird nun eine Maschine vom Typ Canadair Regional Jet 900 eingesetzt, die mit 90 allerdings nur halb so viele Passagiere fasst wie die Boeing. Hinzu kommt der Antalya-Flug von Corendon jeweils sonntags.

Germania-Pleite wirkt nach

Zahlen zum bisherigen Geschäftsjahr 2019 wollte der Airport nicht mitteilen. Diese sollen erst Anfang 2020 bekanntgegeben werden, hieß es. Allerdings dürfte die Bilanz angesichts der zahlreichen Rückschläge in diesem Jahr eher mau ausfallen: Die Germania-Pleite Anfang des Jahres bedeutete auf einen Schlag den Verlust der Hälfte des gesamten Passagieraufkommens von 2018. Insgesamt zwölf Ziele flog Germania von Laage aus an. Dann meldete kurz danach auch noch die Fluglinie Flybmi Insolvenz an, die bis dato die Route Laage – München angeboten hatte.

Zahl der Passagiere ging zurück

Zwar konnte mit der Lufthansa Ersatz für die München-Verbindung gefunden werden. Und auch die Zusage von Corendon für die Antalya-Flüge ließ die Geschäftsführung aufatmen. Dann sorgte jedoch der Rückzug von FlyEgypt von der bereits zugesagten Hurghada-Verbindung erneut für Verdruss. Zwischenbilanz: Im ersten Halbjahr 2019 ging die Zahl der Passagiere um 62,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. 2018 hatte der Airport noch einen Rekord mit 296 027 Gästen gefeiert. Mit solchen Rekordmeldungen dürfte es erst mal vorbei sein.

Von Axel Büssem