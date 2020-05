Keine Gäste aus Risikoregionen nach MV? Urlaubsportal Booking.com sperrt sich

Rostock

Die Corona-Regelung der Landesregierung, wonach in MV keine Urlauber aus Hochrisikogebieten empfangen werden dürfen, droht zum Rohrkrepierer zu werden. Grund: Große Online-Portale zur Zimmervermittlung geben die Adressdaten der Gäste bislang nur in Einzelfällen heraus. Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, spricht von „einer großen Herausforderung, die bekannt ist“. Einzelne regionale Vorgaben seien für europa- und weltweit agierende Vermittlungsportale oft schwer umsetzbar.

Die Usedomer Ferienwohnungsvermieterin Regina Ostrower hat bei dem Anbieter Booking.com lange darum bitten müssen, ehe ihr Adresse und Telefonnummer einzelner Gäste mitgeteilt worden seien. Sie besitzt auf der Insel zwei Ferienwohnungen. „Ich habe inzwischen erreicht, dass mir Booking.com nun für die Gäste einer Wohnung die Kontaktdaten nennt. Für die andere Wohnung ist dies aber nicht der Fall“, sagt sie. Sie habe mehrfach erklärt, dass sie Buchungen aus Risikoregionen nicht annehmen dürfe.

Gastgeber müssen sich um Umsetzung kümmern

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hatte die Regelung, Urlauber aus Hochrisikogebieten vorerst weiterhin auszuschließen, verkündet, nachdem es im Land zum Teil Zweifel daran gegeben hatte, die Einreisebeschränkungen als erstes Bundesland so rasch wieder zu lockern. Woitendorf: „Die Umsetzung der Einschränkung ist aber an die Gastgeber delegiert worden.“

Seit Montag dieser Woche dürfen Touristen aus dem gesamten Bundesgebiet wieder nach MV. Als Hochrisikogebiete gelten Landkreise, in denen sich während der vergangenen sieben Tage mehr als 50 Menschen pro 100 000 Einwohner mit Corona infiziert haben.

Booking.com teilt im Fall von Regine Ostrower mit, dass „es sich bei den Gästedetails um sehr sensible und personenbezogene Daten handelt“ und es „laut der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) leider nicht erlaubt ist, diese mitzuteilen“. Demnach würden die Gastgeber gegen EU-Recht verstoßen, wenn sie der von der Landesregierung auferlegten Pflicht nachkommen, die Herkunft ihrer Gäste zu überprüfen. Mehrere Fragen der OSTSEE-ZEITUNG dazu ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Mehr Nachfrage als Angebot über Pfingsten

Unterdessen sorgt die 60-prozentige Belegungsbeschränkung in touristischen Betrieben über Pfingsten in MV für eine Fast-Vollauslastung. „Die Nachfrage ist groß, sie geht in jedem Fall über das Angebot hinaus“, betont Woitendorf. „Über Pfingsten erwarten wir bis zu 300 000 Übernachtungsgäste.“

Auch weiterhin dürfen keine Tagestouristen ins Land. Ein Datum, wann diese Beschränkung fällt, ist nicht bekannt. Wer unerlaubterweise einreist, dem droht nach Angaben des Innenministeriums ein Bußgeld von bis zu 2000 Euro. Allerdings kritisiert der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher, diese Regelung: „Wer kann das kontrollieren, wer will das kontrollieren?“

Von Benjamin Fischer