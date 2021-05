Keine Impftermine mehr in Rostock: Wie Sie trotzdem an eine Impfung kommen

Rostock

Wer sich zurzeit in Rostock impfen lassen möchte, hat es schwer. „Für Rostock gibt es zurzeit keine Impftermine“ – so die Ansage der Corona-Impfhotline des Landes. Gemeint ist: Für Erstimpfungen gibt es in der größten Stadt des Landes zurzeit keine Kapazitäten. Wer sich seinen ersten Piks zum Schutz vor dem Coronavirus holen möchte, muss aktuell auf seinen Hausarzt hoffen oder den Weg in ein anderes Impfzentrum des Landes in Kauf nehmen.

„Aufgrund der hohen Anzahl anstehender Zweitimpfungen stehen derzeit weniger Impfdosen für Erstimpfungen zur Verfügung“, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin. Mit Blick auf die Monate Juni und Juli sei aber eine Steigerung der gelieferten Impfstoffmengen durch den Bund zu erwarten. Die Dosen für die Zweitimpfungen würden laut Ministerium nach Bedarf verteilt und der werde von den Impfzentren und den Krankenhäusern auf Grundlage der Impfungen vor zwölf beziehungsweise sechs Wochen ermittelt.

Rostocker bekommt Impftermin in Stralsund angeboten

Der Rostocker Wolfgang Schröder ist einer von vielen, die sich in der Hansestadt impfen lassen möchten. Er hat in der vergangenen Woche ein Einladungsschreiben vom Landesamt für Gesundheit bekommen. Er ist 71 Jahre alt, gehört daher zur Prioritätengruppe 2 der über 70-Jährigen. „Ich habe sofort angerufen, nachdem ich das Schreiben aus dem Briefkasten geholt habe“, berichtet der Rostocker. Das war am Dienstag. „Am Telefon sagte man mir, es gibt zurzeit keine Termine für Rostock, ich soll am Sonntag noch mal anrufen.“

Der Rentner tat, wie ihm geheißen. Es gab jedoch wieder keinen Termin für ihn in Rostock. „Sie haben gesagt, ich kann nach Stralsund ins Impfzentrum fahren oder in zwei Wochen noch mal anrufen.“ Ähnlich ging es einer 61-jährigen Rostockerin, sie bekam aber immerhin im Impfzentrum des Landkreises am Flughafen Rostock-Laage innerhalb einer Woche einen Termin.

Impfzentren bekommen AstraZeneca nur noch für Zweitimpfungen

Erstimpfungen mit AstraZeneca sind zwar für alle Personen unabhängig von der Priorität inzwischen generell möglich. Mit dem Vektorimpfstoff impfen zurzeit aber vor allem Haus- und Fachärzte. „Es sind vom Bund keine Impfdosen für Erstimpfungen von AstraZeneca in den Impfzentren mehr zu erwarten, da diese an die Hausarztpraxen gehen“, erläutert auch Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Lediglich für Zweitimpfungen erhalten die Impfzentren im Mai und Juni rund 43 200 Impfdosen AstraZeneca.

„Gerade einmal zwölf Dosen gab es pro Arzt, in der vergangenen Woche waren es noch 36. Einige Kollegen haben gar keinen Impfstoff bekommen, andere ein paar wenige Dosen“, Hausarzt Dr. Tilo Schneider. Quelle: privat

Dass AstraZeneca vor allem bei Hausärzten zum Einsatz kommen soll, sieht Dr. Tilo Schneider vom Hausärzteverband kritisch. Er betreibt zusammen mit vier Kollegen eine Gemeinschaftspraxis in Rostock-Schmarl und sagt: „Es ist schwierig, den Patienten zu vermitteln, dass dieser Impfstoff genauso gut ist wie die anderen.“ Viele Patienten wollen aber lieber einen Impfstoff, bei dem die Abstände zwischen der Erst- und Zweitimpfung kürzer ist.

Kaum Impfstoff in Rostocks Hausarztpraxen angekommen

Gerade haben Rostocks Hausärzte aber ein ganz anderes Problem: In dieser Woche ist viel weniger Impfstoff für Erstimpfungen als in den Vorwochen angekommen. „Gerade einmal zwölf Dosen gab es pro Arzt, in der vergangenen Woche waren es noch 36. Einige Kollegen haben gar keinen Impfstoff bekommen, andere ein paar wenige Dosen“, berichtet Tilo Schneider. Für die nächste Woche rechnet er mit ähnlich geringen Mengen. „Das ist unverständlich und stößt mir sauer auf. Die Planung und Terminvergabe wird somit erheblich erschwert“, so der Hausarzt. Die Belastungsgrenze sei erreicht.

Dennoch hoffe er, in wenigen Wochen mit den meisten Impfungen durch zu sein. „Wir sind jetzt landesweit schon bei gut 40 Prozent. Wenn wir noch weitere 20 Prozent schaffen, sind wir gut.“ In dieser Woche konnten die Hausärzte auch zum ersten Mal den Impfstoff von Johnson & Johnson bestellen. Ob er auch geliefert wird, ist unklar.

Bisher wurden in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Robert Koch-Institutes 794 509 Impfungen verabreicht. Davon sind 634 208 Personen erstgeimpft. Als vollständig geimpft gelten 171 433 Personen.

Von Michaela Krohn