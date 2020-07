Rostock

Er war nicht da. Und das an ihrem Geburtstag. Dieser fiel in diesem Jahr auf einen Dienstag, den 23. Juni. Jedes Jahr dasselbe Datum. Es war ihr 31. Schon seit elf Jahren feiert Sabrina M. ihren Geburtstag an der Seite ihres Lebenspartners. Die letzten gemeinsamen Feiern liegen aber lange zurück.

„Es wurde immer schwieriger“, sagt Sabrina M., die aus Furcht vor ihrem Freund nicht ihren vollen Namen in der Zeitung lesen möchte. Aufmerksamkeiten gibt es schon lange keine mehr. Weder Blumen noch ein Lächeln und auch keinen Gruß. Und manchmal gar komme es vor, dass Matthias, so soll Sabrinas Partner in dieser Geschichte genannt werden, gar nicht zu Hause sei an diesem Tag, den so viele Paare gemeinsam mit Freunden oder der Familie verbringen.

Dass Matthias an ihrem Geburtstag nicht da war, sei auch besser so, sagt Sabrina M. Die tiefsitzende Angst vor den mitunter gewalttätigen Exzessen ihres Freundes sei zu groß. Etwa dann, wenn er von der Arbeit heimkomme und schlechte Laune mitbringe, die dann von einem zum nächsten Moment in Wut umschlagen kann. Er habe sie angeschrien, eingesperrt und mit der Faust geschlagen.

Oft sie Alkohol im Spiel

Anfangs habe sie die Schuld bei sich gesucht. „Das mache ich nicht mehr“, so Sabrina. Freunde hätten ihr oft geraten, sie angefleht, ihn zu verlassen. Doch das könne sie nicht. Warum? „Ich habe noch nicht die Kraft gefunden.“ Und außerdem gebe es auch viele schöne Momente, Erinnerungen, die sie sich ins Gedächtnis ruft, etwa dann, wenn sie allein ist und er nicht rechtzeitig zum Abendessen nach Hause kommt, obwohl er es versprochen hat.

Hinter leeren Bierflaschen und einer kleinen Spirituosen-Flasche gießt ein Jugendlicher Schnaps in ein Glas. Quelle: Tobias Hase/dpa

„Er ist nach der Arbeit oft mit seinen Jungs verabredet. Wenn sie mit der Playsi spielen, vergisst er die Zeit. Sie trinken Bier.“ Alkohol, ein Beschleuniger der Aggression, erzählt Sabrina M. „Wenn er zu viel getrunken hat, kann schon ein falscher Blick von mir das Fass zum Überlaufen bringen.“

Corona-Lockdown: Streitigkeiten und Kurzarbeit

Sabrina M. ist Verkäuferin in einer mittelgroßen Stadt im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Sie macht einen gepflegten Eindruck: zurückgekämmtes, blondes Haar, das von einer silbrig glänzenden Spange zusammengehalten wird. Sabrina M. trägt helle Jeans und ein helles Shirt, dazu rosafarbene Socken. Wir treffen sie zum Interview in ihrer Zweizimmerwohnung. Die Zimmer sind aufgeräumt und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Es liegt frisches Obst in einem Korb, sie bietet Tee und Wasser an. Auch weiß sie schon, was es zum gemeinsamen Abendessen mit Matthias geben soll: „Nudelauflauf.“

Sieht man sie an, würde man nicht vermuten, dass diese junge aufgeweckte Frau häusliche Gewalt erfährt. Während der Pandemie habe sie nicht arbeiten können, erzählt sie. Der Lockdown. Geschlossene Geschäfte. Heruntergefahrene Betriebe. Auch Matthias, von Beruf Schlosser, sei für einige Wochen zu Hause gewesen. Eine schwierige Zeit, sagt sie im Rückblick.

„Er konnte ja nicht zur Arbeit und auch seine Freunde nicht treffen. Wir haben mehr gestritten, aber auch versucht, wieder mehr zusammen zu unternehmen“, sagt die 31-Jährige. Mit Unternehmung meint sie etwa ein gemeinsames Kartenspiel. „Aber es war besser, wenn ich ihn gewinnen ließ.“ Was Sabrina M. hier schildert, erleben viele andere Frauen – und auch Männer .

Gewalt in der Partnerschaft. Im Corona-Lockdown kam es zu mehr Vorfällen. Quelle: ZB

Seit dem Beginn der Corona-Krise sind in einigen Bundesländern mehr Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet worden. Das hat eine Umfrage bei den zuständigen Ministerien und Behörden der Länder ergeben. Ein gesichertes Gesamtbild für Deutschland wird es laut Bundes­familienministerium aber erst im November geben. Wie Wissenschaftler der TU München jüngst herausfanden, sollen Frauen in Quarantäne und bei akuten finanziellen Sorgen während der Krise verstärkt Gewalt erfahren haben.

Polizei registiert einen Anstieg häuslicher Gewalt in MV

In Mecklenburg-Vorpommern erfasste die Polizei in den Monaten März bis Mai 2020 deutlich mehr Vorfälle und Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt als im Vorjahreszeitraum – im April waren es sogar doppelt so viele, wie die Landesregierung mitteilte. Im Frauenschutzhaus Rostock sei eine kurzzeitige Überbelegung durch zusätzliche Plätze in einem Hostel ausgeglichen worden.

In der ersten Jahreshälfte haben sich rund zehn Frauen nach häuslicher Gewalt bei der Gewaltopferambulanz der Universitätsmedizin Rostock gemeldet. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres lag diese Zahl noch bei 16, wie die Universitätsmedizin auf Anfrage mitteilte. Ein Mann sei in den ersten sechs Monaten des Jahres nicht vorstellig geworden, im Vorjahreszeitraum war es einer. Die Zahl repräsentiere nur die Fälle, in denen sich Opfer selbst gemeldet hätten.

In der Hochzeit der Pandemie fehlten Kontrollinstanzen wie beispielsweise Sportvereine

Für den Rückgang gibt es laut Verena Kolbe, Fachärztin für Rechtsmedizin an der Uniklinik Rostock, mehrere Ansatzpunkte. Durch das vermehrte Homeoffice in der Corona-Krise könne es sein, dass der Faktor Arbeit wegfalle, wo die Verletzungen sichtbarer seien. Ebenfalls gebe es in der Corona-Zeit weniger Kontrollinstanzen wie beispielsweise Sportvereine. Deswegen sei eine noch höhere Dunkelziffer zu vermuten.

Die Zahl der Untersuchungen in der Rechtsmedizin insgesamt sei ebenfalls gesunken. Waren es im ersten Halbjahr 2019 noch 132 Untersuchungen, so waren es von Januar bis Juni dieses Jahres rund 90. Neben häuslicher Gewalt gebe es ebenfalls Untersuchungen wegen anderer körperlicher Gewalt und Anzeichen von Kindesmissbrauch.

Landes- und auch bundesweit gebe es keine signifikanten Steigerungen bei der Inanspruchnahme von Beratungs- und Hilfsangeboten bei häuslicher und sexualisierter Gewalt, teilte das Sozialministerium auf Anfrage mit. „Dennoch besteht bei uns die Annahme, dass es eine Zunahme von häuslicher Gewalt infolge der Corona-Pandemie gibt“, sagt Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD).

Drese betont die Bedeutung von Hilfsangeboten, wie etwa dem Beratungs- und Hilfenetz MV. Darin seien unter anderem neun Frauenhäuser und fünf Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking gebündelt. Zudem verweist die Ministerin auf die Kampagne „Zuhause nicht sicher?“, bei der bundesweit in rund 26 000 Supermärkten auf die Problematik aufmerksam gemacht werde.

Opferhilfe bietet auch die Organisation Weißer Ring. Sie kümmert sich insbesondere um junge Missbrauchsopfer. Sie zu betreuen, trete immer mehr in den Vordergrund, heißt es vonseiten der Organisation. Fast jeder Fünfte, dem der Verein half, war als Kind sexuell missbraucht worden. In MV gehören dem Verein etwa 650 Mitglieder an. Fast jeder Vierte arbeitet als ehrenamtlicher Opferhelfer.

Hilfe reicht von der Erstberatung über psychologische Betreuung bis Prozessbegleitung

Informationsmaterial der Hilfsorganisation Weißer Ring Quelle: dpa

Auch kann finanzielle Hilfe gewährt werden, etwa bei notwendigem Wohnungswechsel oder für Ferienaufenthalte, die der Trauma­bewältigung dienen. Minderjährige Opfer von schweren Sexual- und Gewaltstraftaten sollen nach dem Willen von Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) bei den Prozessen gegen ihre mutmaßlichen Peiniger besser unterstützt werden. Das Hilfsangebot der psychosozialen Prozessbegleitung solle daher künftig nicht mehr nur auf Antrag der Betroffenen gewährt, sondern auch von Amts wegen angeordnet werden können. Zur Justizministerkonferenz im Herbst werde sie eine Initiative dazu einbringen, kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchefin an.

Seit 2017 hätten Minderjährige und besonders schutzbedürftige erwachsene Opfer von schweren Sexual- und Gewaltstraftaten einen Anspruch auf die für sie kostenlose psychosoziale Prozessbegleitung. Doch wüssten Eltern betroffener Kinder oft nichts von der Möglichkeit oder scheuten davor zurück, Anträge zu stellen. „Die psychosoziale Prozessbegleitung halte ich aber für ein derart wichtiges Instrument, dass ich mit meinen Kollegen auch darüber sprechen werde, ob nicht die Prozessbegleitung auch für alle Opfer häuslicher Gewalt ermöglicht werden sollte“, macht Hoffmeister deutlich. Das müsste dann im Bundesgesetz festgeschrieben werden.

Laut Ministerium sind derzeit in MV 13 anerkannte Prozessbegleiter tätig. Sie bereiten Opfer von schweren Sexual- und Gewaltstraftaten psychologisch auf den Ablauf eines Gerichtsverfahrens und auf ein erneutes Zusammentreffen mit dem Tatverdächtigen vor. Im Jahr 2019 hätten sie 30 von den Gerichten genehmigte Anträge bearbeitet. So weit soll es im Fall von Sabrina M. und Matthias nicht kommen, das wünscht sie sich. „Es bleibt die Hoffnung“, sagt Sabrina.

Von Juliane Lange/dpa