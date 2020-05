Rostock

Keine Fahnen im Wind, kein Aufmarsch und keine große Kundgebung: Die Corona-Krise macht auch vor dem Tag der Arbeit nicht Halt. Doch obwohl der Deutsche Gewerkschaftsbund seine Mai-Kundgebungen ins Internet verlagert hatte, traf sich auf dem Doberaner Platz in Rostock eine kleine Gruppe doch zur Demo. Ein Bündnis unter Führung der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands ( MLPD) – einer Kleinstpartei – hat die Kundgebung angemeldet. Zwei Streifenwagen stehen in Sichtweit, die Beamten brauchen aber nichts machen. Mit reichlich Abstand und Schutzmasken demonstriert die kleine Gruppe.

„Gerade in diesen Zeiten ist der 1. Mai doch wichtig“, sagt Manfred Eckhoff vom Rostocker MLPD-Vorstand. Kurzarbeit für Tausende Menschen auch in Rostock, eine drohende Entlassungswelle: „Es ist wichtiger denn je für Arbeitnehmer, sich gegen Schweinereien zu wehren.“ Ja, natürlich sei es traurig, dass nur so wenige Menschen auf die Straße gehen können. „Aber es findet was statt, auch Protest im Freien. Das war uns wichtig.“

„Faire Löhne für unsere Arbeit“

Und auch für die jüngere Generation hat der Tag der Arbeit immer noch Bedeutung: Vivien (19) radelt an der Warnow entlang. Sie kommt gerade vom Dienst in der Uni-Klinik in Gehlsdorf, hat jetzt Feierabend. „Ich werde mit meiner Mutti und meiner kleinen Schwester jetzt spielen“, sagt sie. Was ihr der 1. Mai bedeutet: „Er ist immer noch wichtig. Auch wir jungen Menschen wollen für gute Arbeit fair bezahlt werden.“

Für Alexander Block (32) hingegen ist der Tag der Arbeit mal ein Tag zum Durchatmen – von der Arbeit: Er arbeitet als Filialleiter für eine große Drogeriekette. Mundschutz, Absperrungen an den Kassen, immer neue Regeln: „Die vergangenen Wochen waren wirklich hart für alle im Einzelhandel“, sagt er. Nun steht er an der Warnow und angelt Barsche. Ganz allein – und obwohl er Fisch eigentlich gar nicht so gerne isst. Aber mal zur Ruhe kommen. Auch dafür ist der 1. Mai wichtig.

150 Menschen in Greifswald erwartet

Auch im Rest des Landes kamen nur vereinzelt Personen für kleine Protest-Aktionen zusammen, so zum Beispiel in Neubrandenburg und Stralsund. „Man kann das eigentlich kaum Demonstrationen nennen, was dort stattfindet, da sind teilweise nur sieben oder acht Leute auf der Straße“, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg.

Lediglich in Greifswald hatte die Polizei am Nachmittag einen größeren Aufzug von etwa 150 Menschen erwartet, wie sie am Freitag mitteilte. Von 15 Uhr an wollten Demonstranten sich über eine Strecke von ungefähr sechs Kilometern vom Südbahnhof in Richtung Europakreuzung bewegen. Auf dem Platz der Freiheit war eine Abschlusskundgebung geplant.

Von Andreas Meyer