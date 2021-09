Keine Maskenpflicht, volle Stadien: Kommt 2G jetzt auch in MV?

Rostock

Komplett volle Fußballstadien und Konzerthallen, Partys ohne Abstand und Maske: Hamburg macht es vor. Die Hansestadt setzt ab dem Wochenende komplett auf 2G. Wo nur Geimpfte zusammenkommen, gibt es keine Regeln mehr – auch keine Maskenpflicht. Genau diesen Weg sollte auch MV gehen, fordert CDU-Chef und Spitzenkandidat Michael Sack.

Kommentar: 2-G-Regel auch für MV – mehr Rechte für Geimpfte und Genesene sind fällig

Der Herausforderer von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei den kommenden Landtagswahlen sagt: „Wir brauchen mehr Freiheiten für Geimpfte und Genese. Sie müssen jetzt ihr normales Leben zurückbekommen – auch in MV.“ Genauso sieht es auch Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Uni-Klinik Rostock und wichtigster Corona-Experte des Landes: „2G ist besser als 3G.“

2G für volle Stadien?

Reisinger hält den Hamburger Weg für richtig: „Dort liegen die Inzidenzen noch höher als bei uns. Aber mit der Beschränkung auf Geimpfte und Genesene ist eine ganze Menge möglich.“ Er geht davon aus, dass auch MV im Herbst und bei steigenden Neuinfektionen auf 2G setzen wird. Ob jemand dann noch ins Stadion, in die Diskothek oder zu Feiern darf, habe noch ein jeder selbst in der Hand: „Es ist genügend Impfstoff vorhanden. Jeder kann sich für 2G rüsten“, so Reisinger.

OZ-Umfrage: Sollte die 2G-Regel flächendeckend in MV eingeführt werden?

In Deutschlands zweitgrößter Stadt dürfen die Veranstalter selbst entscheiden, ob sie auch für Getestete und mit Beschränkungen öffnen – oder nur für 2G und ohne Corona-Regeln. Während der Hamburger SV auf 3G setzt und bisher nur jeden dritten Platz im Stadion besetzen darf, hat der Stadtrivale FC St. Pauli 2G eingeführt und darf alle Plätze am Millerntor besetzen. Das fordert auch der FC Hansa Rostock für sein Ostseestadion. Bisher gilt dort aber ein Limit von 15 000 Zuschauern.

„Wenn das Land endlich auch 2G ermöglicht, sollte auch Hansa das Stadion wieder voll machen dürfen – mit Ausnahmen für Kinder unter 12 Jahren“, so CDU-Chef Michael Sack. Auch die Maskenpflicht im Stadion müsse weg.

Land verhandelt über neue Regeln

„Die Landesregierung hält zunächst an der 3G-Regel fest. Wir haben eine gut funktionierende Corona-Ampel. Aktuell stehen alle Kreise und kreisfreien Städte auf ,Grün’. Das heißt, es gibt nur wenige Schutzmaßnahmen, wie die Maskenpflicht beim Einkaufen“, sagt hingegen Regierungssprecher Andreas Timm. Und: MV wolle an 3G festhalten. „Wir haben schon jetzt die Regelung, dass größere Veranstaltungen nur mit 2G-Konzept stattfinden dürfen, wenn in einer Region die Ampel auf ,Rot’ springt.“

Timm weiter: „Schon heute können Veranstalter oder Gastronomen entscheiden, dass auf ihrer Veranstaltung oder in ihrem Betrieb die 2G-Regel gilt.“ Und: Das Land führe bereits Gespräche mit Veranstaltern und auch der Tourismusbranche, ob bei 2G weniger Schutzmaßnahmen erforderlich sein könnten.

Kein „Freedom Day“ für MV

Dem Ruf nach einem „Freedom Day“ – einem Tag, an dem alle Corona-Regeln für alle fallen – erteilen die Entscheider in MV bisher eine Abfuhr. Auch Sack sagt: „Von einem solchen Tag halte ich nichts. Aber ich sehe es auch so, dass wir Geimpften alle Rechte zurückgeben müssen.“

Experte Reisinger kann die neidischen Blicke nach Großbritannien, nach Dänemark und bald auch in die Niederlande nachvollziehen. „Aber dort sind die Impfquoten auch deutlich höher als bei uns in MV. Außerdem ebbt eine Pandemie ab. Es gibt nicht den einen Tag, an dem alles vorbei ist.“

Und aus der Landesregierung heißt es: „Unser Ziel ist es, vollständig aus der Corona-Pandemie herauszukommen. Dazu brauchen wir einen noch höheren Impfschutz. Von einem Wert wie in Dänemark sind wir leider noch deutlich entfernt. Wir brauchen noch weiter Corona-Schutzmaßnahmen“, so Andreas Timm.

Von Andreas Meyer