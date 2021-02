Rostock

Deutliche Worte in Richtung Dresden: Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) MV, reagiert wütend auf den Vorstoß des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), wegen der Corona-Krise zu Osten keinen Reiseverkehr in Deutschland zuzulassen.

„Solche Aussagen kommen zur Unzeit, sind kontraproduktiv und gefährlich“, erklärt Schwarz, der viele Hoteliers und Gastronomen im Nordosten vertritt. „So was wollen tief verzweifelte Mitarbeiter und Unternehmer jetzt nicht hören! So demotiviert man in schweren Zeiten unnötig, und das ist bitter.“ Kretschmers Vorstoß zeige aber, „dass einige Spitzenpolitiker nicht wissen wie groß, die Not in unserer Branche ist. Und das ist traurig“, so der Dehoga-Präsident.

„Osterurlaub kann es dieses Jahr leider nicht geben“

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte am Wochenende gesagt, dass er in den nächsten Wochen keine Chance für Reiseverkehr und Tourismus sehe. „Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen: Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben.“

Ganz anders sieht das Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. Er pocht weiterhin darauf, dass Politik verbindliche Pläne zur Öffnung des gesellschaftlichen Lebens auf den Tisch legen sollte. „Man braucht Pläne, die an Voraussetzungen geknüpft sind.“ Das habe der Tourismusverband mit seinem Neustart-Plan getan. Nun sei die Politik am Zug. Kretschmers Worte seien nur „eine Aussage, aber kein Plan“.

Auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) widerspricht Kretschmer: „Eine pauschale Absage halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht“, so Glawe. Die Entwicklung hänge auch vom weiteren Absinken der Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus ab. „Hier sind wir auf einem guten Weg, aber aktuell insgesamt noch zu hohem Niveau.“

Von Frank Pubantz