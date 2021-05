Schwerin

Ähnlich wie bei dem Impfstoff von Astrazeneca haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag dazu entschieden, die Priorisierung für den Impfstoff von Johnson & Johnson aufzuheben. „In Mecklenburg-Vorpommern wird geklärt, wie das Ergebnis umgesetzt wird“, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. In MV sind laut Ministerium in Schwerin bislang 9600 Dosen des Impfstoffes angeliefert worden.

Wie viele jedoch noch hinzukommen sollen, sei bislang unklar. Bei der Impfung mit dem Stoff von Johnson & Johnson genügt im Gegensatz zu den anderen bislang in der EU zugelassenen Vakzine eine einzige Impfung. Die Impfdosen sind laut Ministeriumssprecher Gunnar Bauer daher unter anderem für den Maßregelvollzug, Erstaufnahmeeinrichtungen, Obdachlosenheime und Gemeinschaftsunterkünfte gedacht.

Seltene Nebenwirkung: Hirnvenenthrombosen

Da wie bei Astrazeneca sehr selten schwere Nebenwirkungen in Form von Hirnvenenthrombosen auftreten können, soll der Impfstoff von Johnson & Johnson vor allem Personen über 60 Jahren verabreicht werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Außerdem heben wir die Priorisierung auf: Damit können alle nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung diesen Impfstoff bekommen“, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag. In diesem Quartal rechne er mit über zehn Millionen Impfdosen von Johnson & Johnson.

Von Michaela Krohn