Keine Quarantäne-Entschädigung mehr für Ungeimpfte: Das sagen OZ-Leser dazu

Rostock

Wer als Ungeimpfter in Quarantäne muss, für den wird die Lohnfortzahlung vom Staat künftig gestrichen, Arbeitgeber dürfen das Gehalt aussetzen. So haben es die Länder-Gesundheitsminister beschlossen. Unter Lesern ist nun eine Debatte zum Thema entfacht. Es gibt Lob und viel Kritik.

Michael Voigt etwa vermutet: „Die Folge wird sein, dass Betroffene sich nicht mehr testen lassen und gegebenenfalls krank zur Arbeit gehen.“ Kurt Brakelmann ist gleichfalls skeptisch ob der Maßnahme, setzt hinzu: „Vertrauen gewinnt man nicht mit Zwang durch die Hintertür. Menschen in eine Ecke zu treiben, weil sie nicht (impf-)gehorsam sind. Das wird noch schlimme Folgen haben. Was in Idar-Oberstein passiert ist, darf sich nicht wiederholen.“ In der Stadt in Rheinland-Pfalz hatte ein Mann einen Tankstellen-Mitarbeiter erschossen, als dieser ihn auf die Maskenpflicht hinwies.

Rafael Mans erklärt nochmals: „Es geht also nur um die Quarantäne, in die man muss, wenn man als Ungeimpfter Kontakt mit einem Infizierten hatte oder aus einem Risikogebiet zurückkehrt. Wenn ich Corona habe und krank bin, gibt es weiterhin Lohnfortzahlung, egal ob geimpft oder nicht.“ Hier steigt Katharina Behrend in die Diskussion ein: „Wenn ich in den Urlaub fahre und danach in Quarantäne muss, da finde ich es gerechtfertigt, Urlaub ist schließlich mein Vergnügen. Wenn ich aber unverschuldet in Quarantäne muss, weil zum Beispiel mein Kumpel positiv getestet wurde, dann bekomme ich kein Geld? Also erzwungene Impfflicht oder Kontaktsperre? Ihr könnt es euch aussuchen.“

Werden positiv gestetete deshalb die Quarantäne umgehen?

Nico Syfrth befürchtet folgendes Szenario: „Also wird es selbstverständlich so sein, dass positiv Getestete lieber arbeiten gehen und andere somit aktiv gefährden. Wieder ein starker Schritt in die falsche Richtung. Was passiert denn, wenn jemand in Quarantäne soll, er kein Ausfallgeld erhält und sich somit zusätzlich mit Kopfschmerzen oder Ähnlichem krank meldet? Dann löst man das Problem eben so.“

Andrea Wigger mosert: „Na ja, wie schön, dass sie es noch vor der Wahl beschlossen haben. Diese Spaltung ist furchtbar. Mir ist es langsam echt peinlich, geimpft zu sein, wenn so mit meinen Mitmenschen umgegangen wird.“

OZ-Umfrage: Sollte Quarantäne-Entschädigung nur noch für Geimpfte gezahlt werden?

Wütend über die Entscheidung ist Monja Steenbuck: „‚Es wird keine Impfpflicht geben‘! Nein – eine Pflicht ist es nicht, aber Menschen ohne Gehaltsfortzahlung in Quarantäne zu schicken, kommt dem gleich. 14 Tage Gehaltseinbuße. Wie soll man dann seine Rechnungen bezahlen? Wovon den Kühlschrank füllen? Windeln für den Kleinen kaufen? Natürlich ist das ein Impfzwang, nur halt anders durchgeführt.“

„Für mich ist so etwas Erpressung“

Auch Marcel Tramm schimpft: „Und da soll einer sagen, Bürgerrechte gibt es noch, wenn so die Menschen gezwungen werden.“ Ingo Rockel ergänzt: „Prima, lassen sich jeden Tag etwas Neues einfallen. Es besteht keine Impfpflicht, für mich ist so etwas Erpressung.“

Sven Röger indes hält dagegen: „So steht es im Infektionsschutzgesetz, wenn es durch eine empfohlene Impfung vermeidbar gewesen wäre, gibt es keine Entschädigung. Damit wird längst geltendes Recht umgesetzt.“ Daniel Mathys-Küster muss Karl Lauterbach recht geben, sagt er: „Das ist tatsächlich lebensfern. Es hat sich in der Pandemie noch deutlicher gezeigt, wie lebensfern unsere Politiker sind. Was sie schon immer waren – nur ist es nicht allen aufgefallen. Die Agenda des Abbaus der Arbeitnehmerrechte kann so vorangetrieben werden.“

Von Juliane Lange