Keine Schule, keine Freunde: So geht es Kindern in MV nach der Corona-Krise

Schule und Kita geschlossen, dazu das Kontaktverbot: Wochenlang haben sich Familien aufgerieben, zwischen wirtschaftlichen Nöten und Heimbeschulung eine neue Form von Alltag zu finden. Darunter haben aber zumindest die Kinder und Jugendlichen offenbar weniger gelitten als befürchtet.

Bislang gibt es zwar keine Zahlen, wie sich die Corona-Pandemie auf das seelische Gleichgewicht des Nachwuchses auswirkt. „Aus unserem Arbeitsalltag wissen wir aber, dass die Mehrheit gute Pufferungsqualitäten hat und die Situation gut meistert“, sagt Prof. Michael Kölch, Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin in Rostock. So sei es auch schon bei der Finanzkrise gewesen.

Studie zu Belastung der Familien gestartet

Da Corona den Nachwuchs durch Wegfall der Betreuungseinrichtungen sowie das Kontaktverbot aber direkt trifft, plant Kölch eine neue Studie. Ziel sei es, herauszufinden, wie sich die Pandemie und ihre Folgen auf die Psyche von Familien auswirken. „Wir werden in Kürze mit den Befragungen starten.“

Er will dabei aber nicht nur negative Auswirkungen der Krise ermitteln. „Uns geht es nicht nur um Defizite, sondern auch darum, herauszufinden, ob in den Familien vielleicht auch intelligente und kreative Maßnahmen gefunden wurden, mit der Situation umzugehen“, so der Experte.

Auswirkungen sind altersabhängig

Die Auswirkungen der Krise seien vor allem altersabhängig. „Ein Jugendlicher, der digitalen Kontakt mit seinen Freunden gewohnt ist, kommt mit den Beschränkungen besser zurecht als ein Kindergartenkind, dem der Spielpartner fehlt“, sagt Kölch.

Und auch wenn es sich für den Einzelnen vielleicht anders anfühlt: „Der zeitliche Umfang der Einschränkungen war ja noch in einem überschaubaren Rahmen“, erklärt der Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die größeren Belastungen während der Krise würden zudem bei den Eltern liegen, die neben der Sorge um den Arbeitsplatz oder die wirtschaftliche Situation auch noch die Betreuung der Kinder abdecken mussten und müssen.

Therapien ohne Pause fortgesetzt

Was die Betreuung der Patienten betrifft, sei diese in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Rostock durchgängig fortgeführt worden. Aber auch Pausen wären in den meisten Fällen verkraftbar gewesen. „Es kommt ja auch mal zu Therapieunterbrechungen, wenn die Patienten oder der behandelnde Arzt in Urlaub geht“, so Prof. Kölch. Er geht deshalb davon aus, dass es keine wesentliche Zunahme von psychischen Schäden bei den Kindern und Jugendlichen geben wird.

Zunahme der häuslichen Gewalt befürchtet

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Befragung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK). 1200 Mitglieder aus fünf Bundesländern haben darin ihre Erfahrungen berichtet. In mehr als der Hälfte der Praxen sei die Zahl der Patientenanfragen während der Corona-Pandemie sogar gesunken.

„Das kann aber viele Gründe haben, zum Beispiel Angst vor der Ansteckung oder dass in den akuten Phasen der Krise erst einmal andere Dinge Priorität hatten“, sagt Johannes Weisang vom Vorstand der OPK, der in Warnemünde eine eigene Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie betreibt.

Was beide Experten befürchten, sei ein Anstieg der häuslichen Gewalt. „Wenn die innerfamiliären Konflikte zunehmen, durch Stress und Mehrfachbelastung und lange gemeinsame Zeit auf engem Raum, dann kann sich das so äußern“, sagt Weisang. Konkrete Zahlen gebe es dazu zwar noch nicht. Diese könnten aber bald vorliegen, „weil jetzt wieder Kinderarztuntersuchungen wahrgenommen werden, Betreuer wieder in die Familien gehen und Schule und Kita besucht werden“, erklärt der Therapeut.

