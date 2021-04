Rostock/Schwerin

Die Nachricht über die auch in MV beginnende Rücknahme der Corona-Einschränkungen für vollständig Geimpfte zum 1. Mai hat eine Kontroverse unter Lesern in Gang gesetzt. Für die einen ist es der Weg aus der Pandemie, für die anderen bleibt es ein Generationenkonflikt. Es geht in der Diskussion auch um Begriffe wie Gerechtigkeit und Solidarität.

Remo Rönnpagel sieht es so: „Ich finde den Weg zur Normalität richtig“, leitet der Leser ein. Moralisch vertretbar aber sei der Schritt nicht. „Bis dato sind noch nicht einmal alle über 80-Jährigen komplett geimpft. Das Gros der Bevölkerung hat nicht einmal ein Impfangebot erhalten, da kann es doch nicht sein, einer kleinen Gruppe bereits zur nächsten Woche solche Vorteile zu gewähren.“ Ihm sei bewusst, so betont es Rönnpagel, dass die Einschränkung von Grundrechten „ein gefährliches Eisen“ sei, aber könne man heute wirklich einer Gruppe Grundrechte zusprechen und der anderen im gleichen Atemzug noch ein weiteres Grundrecht entziehen?, fragt er.

Auch Andreas Skotarczak ist skeptisch. Man solle doch bitte erst über etwaige Schritte nachdenken, wenn „wenigstens 60 Prozent der Menschen durchgeimpft sind und genug Impfstoff zur freien Wahl vorhanden ist.“ Und, so Skotarczak, Berufe mit Kundenkontakt sollten nun vorrangig geimpft werden, „damit diese auch vernünftig arbeiten können“. Martin Emmig bemängelt: Grundrechte würden per Bundesnotbremse entzogen und nur denen wiedergegeben, die sich impfen ließen.

„Willkommen in der Zwei-Klassen-Gesellschaft“

Erik Eimer hingegen ist erfreut ob der Tatsache, dass für vollständig Immunisierte Erleichterungen angekündigt sind. „Richtig so. Wer sich nicht impfen lassen will, muss mit den Konsequenzen leben.“ Diana Rosenau aber meint: „Das geht gar nicht. Wir, die noch nicht geimpft werden dürfen, wollen uns auch frei bewegen. Und überhaupt, wie soll man das nachweisen, dass man geimpft ist? Muss man bei jedem Besuch seinen Impfpass vorzeigen? Das ist alles halb durchdacht“, findet Rosenau. Auch Ina Wa zögert: „Wie weisen denn die Genesenen das nach? Braucht bald jeder einen aktuellen Antigentest?“ Wa betont, man solle die schützen, die geschützt werden müssen, alle anderen aber sollten frei leben dürfen. Und Christian Borschke setzt hinzu: „Willkommen in der Zwei-Klassen-Gesellschaft.“ Als „ungerecht und nicht fair“ bezeichnet Marcel Dürrman diesen Weg.

Daniela Kock merkt an, dass sie jemanden kenne, der zwar zweimal geimpft ist und trotzdem positiv auf das Coronavirus getestet wurde. So sagt Kock: „Für mich ist das kein Freifahrtschein.“ Hier setzt auch der Meinungsbeitrag von Verona Reichardt an. „Jeder, der geimpft ist, kann Corona bekommen und das Virus weitergeben. Warum dürfen denn dann Geimpfte ohne Test zum Friseur? Das geht doch dann nur, wenn auch das Personal geimpft ist.“ Dennis Meyer stellt für sich fest: „Das ist der falsche Weg.“ Peter Schrader ergänzt dazu: „Am Ende werden die Nichtgeimpften diskriminiert.“ Tina Socke vermutet gar, es könne eine „Klagewelle“ auf Deutschland zurollen.

Geimpfte könne Wirtschaft ankurbeln

Steffen Wittenburg ist der Meinung, dass sehr gut begründet werden müsse, wenn Geimpften weiterhin Grundrechte verwehrt blieben. „Und der Gedanke, dass es unfair wäre, weil man nicht allen Menschen ein Impfangebot machen könne, ist keine Begründung.“ Jule Renan fragt: „Und was ist mit Kindern und Familien? Die gucken wieder in die Röhre. Geimpfte mit negativ Getesteten gleichzusetzen, ist okay, mehr aber auch nicht.“

Matthias Karotte wirft zudem die Frage auf: „Welchen Nachteil habe ich, wenn mein Nachbar geimpft ist und schon die Wirtschaft ankurbeln kann? Vielleicht überzeugt das ja noch den einen oder anderen, der damit hadert. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen und von Impfzwang reden, sollten vielleicht mal in Betracht ziehen, dass die Rückkehr der Grundrechte ohne die Impfwilligen für alle noch unabsehbar weit weg ist.“

Von Juliane Lange