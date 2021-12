Keine Testpflicht mehr bei 2G plus nach dritter Impfung? Das halten OZ-Leser davon

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern prüft die Aufhebung der Corona-Testpflicht für dreifach geimpfte Menschen. in Niedersachsen ist die Testpflicht bei 2G plus für Menschen, die geboostert sind, bereits passé. Könnte das als Vorbild für MV taugen? Leser sind da uneins..

Nicht die bestrafen, die sich schon vor Monaten haben impfen lassen

Michelle Rosario steht dem Vorhaben kritisch gegenüber: „Damit sich jetzt die ganzen feierwütigen Impfegoisten vordrängeln und den alten und kranken Menschen den Impfstoff wegnehmen? Alles nur noch zum Fremdschämen.“ Remo Rönnpagel fragt: „Welcher Sinn steckt dahinter? Der Booster dient doch lediglich der Auffrischung der Impfung nach einem bestimmten Zeitraum. Bin ich heute fertig mit 2G, bin ich doch angeblich genauso sicher wie der Mitbürger, der vor sechs Monaten 2G war und heute seinen Booster holte.“ Der verstrichene Zeitraum nach der vollständigen Impfung beschäftigt tatsächlich bei der Regelung das Ministerium. Ein Sprecher des zuständigen Gesundheitsministeriums sagt: „Auch Menschen, die gerade ihre zweite Impfung gegen Corona bekommen haben, haben eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken. Man dürfe aber auch nicht diejenigen bestrafen, die sich schon vor Monaten haben impfen lassen, für die es aber noch zu früh für eine Booster-Impfung sei. Das Thema sei komplex, sagte er.

Tests bei Ungeimpften und Geimpften das Sinnvollste

Keinerlei Verständnis zeigt Anja Berens: „Alles nur noch lächerlich. Und nächstes Jahr brauchen wir dann noch die vierte Boosterung, um unser Leben wiederzukriegen.“ Kathrin Awe kritisiert und wirft die Frage auf: „Und wer übernimmt dann die Verantwortung, wenn geimpfte Menschen das Virus weitertragen?“ Bei so einem schlechten Gesundheitssystem solche Dinge, wie zum Beispiel das Entfallen der Testpflicht bei geimpften Menschen in Betracht zu ziehen, sei nicht nachvollziehbar und verantwortungslos, schimpft die Leserin. Denn: Das Testen bei ungeimpften und geimpften Menschen halte sie immer noch für das sinnvollste. Tests sollten aber kostenfrei und überall angeboten werden und auch verfügbar sein. Da hapert es nämlich noch an allen Ecken und Kanten.“

Michael Kummer ergänzt unzufrieden: „Die Wer-darf-was-Diskussion kennen wir ja schon, auf ein Neues, ein Hoch auf die Gesellschaftsspalter aus der Politik.“ Kathrin Appel meint: „Bitte nicht! Bei den vielen Impfdurchbrüchen ist das ein riesengroßer Fehler. Nur Testen wird der richtige Weg sein. Es müssen alle, ob geimpft oder genesen, getestet werden.“ Jana Gelbe-Haußen sagt: „Genau, weil dreifach Geimpfte nicht Überträger sein können. Wie auch zweifach Geimpfte es monatelang angeblich nicht waren.“ David Schroder schlägt vor: „Lasst euch einfach impfen, und gut ist.“

Von Juliane Lange