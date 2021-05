Keine Tests, mehr Kontakte: Diese Corona-Regeln gelten für Genesene in MV

Rostock

Personen, die bereits vollständig geimpft sind oder genesen sind, haben seit einigen Wochen mehr Freiheiten in Mecklenburg-Vorpommern. Bei den vollständig Geimpften ist die Regelung klar: Wer zwei Impfdosen bekommen hat und die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, kann die Vorzüge genießen. Doch was gilt eigentlich genau für Genesene?

Wer gilt in MV als genesen?

Als Genesene gelten Personen, die einen Nachweis besitzen, bereits an Corona erkrankt gewesen zu sein. Der zugrunde liegende positive Test darf mindestens 28 Tage bis maximal sechs Monate zurückliegen. In diesem Zeitraum gelten für Genesene die gleichen Regeln wie für vollständig geimpfte Personen.

Woher bekomme ich als Genesener einen Nachweis?

In der Corona-Landesverordnung MV ist nicht geregelt, wie eine solche Bescheinigung auszusehen hat. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) jedoch hat gemeinsam mit den Gesundheitsämtern eine Formularvorlage erarbeitet, die als Genesenen-Nachweis genutzt werden kann. Die Landkreise in MV handhaben es aber unterschiedlich: In Vorpommern-Greifswald bekommt jeder, der eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden hat, einen Genesenen-Nachweis automatisch zugeschickt. In Nordwestmecklenburg kann ein Genesenen-Nachweis angefordert werden.

Mehr zum Thema: Nach Covid-Erkrankung: So weisen Genesene in MV ihre Corona-Infektion nach

Genesene in der Hansestadt Rostock erhalten in den kommenden Tagen Post: Wer ab dem 1. Dezember vergangenen Jahres mit dem Coronavirus infiziert war, bekommt automatisch eine Bescheinigung zugesendet. Künftig wird auch hier der Nachweis gleichzeitig mit der Anordnung der Quarantäne zur späteren Verwendung zugestellt.

Außerdem gilt die Quarantäneanordnung durch das zuständige Gesundheitsamt als Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion. Diese Anordnung enthält die notwendigen Informationen zum positiven PCR-Test. Der entsprechende Laborbericht über einen positiven PCR-Test kann auch als Nachweis dienen.

Habe ich als Genesener die gleichen Rechte wie vollständig geimpfte Personen?

Ja, sofern der Positiv-Test mindestens 28 Tage her ist. Ab diesem Stichtag gilt der Nachweis und setzt den Genesenen auf die gleiche Stufe wie einen zweifach Geimpften. Allerdings nur bis zu sechs Monate nach der Positivtestung.

Was müssen Genesene beachten, wenn die Infektion länger als sechs Monate zurückliegt?

Personen, die gesichert eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollten frühestens ab sechs Monate nach der Genesung geimpft werden, empfiehlt die ständige Impfkommission (Stiko). Für die Impfung von Genesenen können alle zugelassenen Corona-Impfstoffe verwendet werden.

Welche Erleichterungen bekommen genesene Personen?

Vollständig Genesene werden getesteten Personen gleichgestellt. Das bedeutet, dass Genesene kein negatives Testergebnis vorlegen müssen, wenn sie eine Einrichtung besuchen oder eine Dienstleistung wahrnehmen wollen. Dies gilt auch für die Teilnahme am Präsenzunterricht.

Zudem gibt es Erleichterungen in den geltenden Kontaktbeschränkungen – für genesene Personen gelten die Kontaktbeschränkungen nicht. Heißt: Genesene können sich mit mehreren Personen anderer Haushalte treffen, wenn diese ebenfalls genesen oder geimpft sind. Auch gelten die Ausgangsbeschränkungen nicht für Genesene.

Ich bin genesen und möchte nach MV einreisen. Was gilt für mich?

Genesenen ist es ferner wieder erlaubt in Mecklenburg-Vorpommern einzureisen. Sie können sich von im selben Haushalt lebenden Kindern bis 18 Jahre begleiten lassen. Kinder zwischen 6 und 18 Jahren müssen dafür bei der Einreise einen tagesaktuellen Corona-Schnell- oder Selbsttest (maximal 24 Stunden alt) mit sich führen.

Was gilt bei Quarantänemaßnahmen?

Auch im Hinblick auf die Quarantänemaßnahmen gibt es nun Lockerungen: Genesene müssen sich nun nur noch in Quarantäne begeben, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet kommen.

Kann ich mich als Genesener von der Maskenpflicht befreien lassen?

Alle weiteren Hygienemaßnahmen, wie das Tragen von medizinischen Masken, gelten weiterhin für alle Personen.

Von Stefanie Ploch