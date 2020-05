Keine Urlauber aus Risikogebieten nach MV: Welche Touristen nicht kommen sollen

Schwerin

Wirbel um die Ankündigung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), Urlauber aus fremden Landkreisen, die unter einem hohen Infektionsgeschehen leiden, weiter nicht nach MV einreisen zu lassen.

Wörtlich kündigte Schwesig an: „Wir werden ab 25. Mai in eine entscheidende Phase kommen, wenn wir uns wieder für Urlauber aus anderen Bundesländern öffnen. Aber wir werden Sicherheitsmaßnahmen einziehen.“ Dazu zähle, dass „Menschen aus Hochrisikogebieten – einzelne Landkreise, die es noch in Deutschland gibt – leider nicht kommen können.“

Hotelbetreiber sollen Gäste aussortieren

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) versuchte später, Schwesigs Vorschlag einzuordnen: „Die Ministerpräsidentin hat insbesondere zwei Kreise gemeint: Greiz und Heinsberg. Beide haben noch erhöhte Infektionszahlen von über 50 pro 100 000 Einwohner. Das könnte ein Kriterium sein.“ Glawe: „Wir werden die Hotelbetreiber bitten, darauf zu achten.“ Eine Zahl von 50 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gilt als die neue Corona-Obergrenze, ehe darüber entschieden wird, das gelockerte öffentliche Leben wieder einzuschränken. Im Kreis Heinsberg gab es in den vergangenen sieben Tagen ohnehin nur 11,79 Neuinfektionen.

Rechtlich dürfte ein Einreiseverbot kaum durchsetzbar sein. Selbst das Robert Koch-Institut ( RKI) verwahrt sich aus fachlichen Gründen bereits seit Anfang April dagegen, einzelne Kreise in Deutschland als Risikoregion einzustufen. Ein Übertragungsrisiko bestehe sowohl in Deutschland als in einer unübersehbaren Anzahl von Regionen weltweit. „Daher ist es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll, die Ausweisung von Risikogebieten auszusetzen“, teilt das Institut mit.

Von Benjamin Fischer