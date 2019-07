Stralsund

Das Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen gibt vorerst Entwarnung: „Wir haben am Freitag Wasserproben vor Rügen entnommen und auf Blaualgen untersuchen lassen“, sagt Susanne Reuther, Fachgebietsleiterin Hygiene im Landkreis Vorpommer-Rügen. „Das Labor hat Bestandteile von Blaualgen gefunden, jedoch keine Toxine.“ Die nachgewiesenen Bestandteile haben Flocken gebildet und seien ungiftig. Die für Blaualgen typischen Schlieren oder gar Teppiche haben sich nicht gebildet. „Es gibt keinen Grund zur Sorge“, so Reuther.

In dieser Woche sind die Mitarbeiter an allen Badestränden des Landkreises unterwegs, so die Gesundheitsbeauftragte. „Planmäßig entnehmen wir fünf Mal in der Saison Proben, um die Wasserqualität zu kontrollieren. Es ist also ein Routinecheck und keine extra angesetzte Beprobung.“

In der vergangenen Woche bestätigten schwedische Wissenschaftler einen Blaualgenteppich in der Ostsee vor der Küste Bornholms. Am Donnerstag trieb auch ein Algenteppich bis an die Strände Rügens. Es war zunächst unklar, ob es sich um Braun-, Grün- oder Blaualgen handelt.

js