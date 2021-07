Rostock/Venedig

Bei einer Kreuzfahrt nach Italien mit der Reederei Aida Cruises hat man die Möglichkeit viele verschiedene Städte zu entdecken. Doch eins der beliebtesten Ziele ist nun nicht mehr so leicht zu erreichen. Ein Halt in der malerischen Hauptstadt der Region Venetien – Venedig – ist ab dem 1. August nicht mehr möglich. Doch wird Venedig dann gar nicht besichtigt? Und welche Routen und Schiffe sind davon überhaupt betroffen?

Früher ist die Aida durch die Lagune von Venedig geschippert und hat am Hafen Porto Passeggeri, der sich direkt in der Innenstadt befindet, angelegt. Ein Highlight für die Urlauber, denn so ist Venedig einfach zu Fuß zu erkunden. Doch um die Lagune zu schützen, hat die Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi entschieden, ein Durchfahrverbot für Kreuzfahrtriesen zu erlassen.

Das bedeutet laut der Deutschen Presse Agentur, dass Kreuzfahrtschiffe mit über 25 000 Tonnen Gewicht, mehr als 180 Metern Länge, mehr als 35 Metern Höhe oder Schiffe, die bestimmte Abgaswerte übersteigen, nicht mehr am üblichen Platz halten dürfen, sondern im Industriehafen Marghera am Festland anlaufen müssen. Von dort aus ist Venedig über die lange Straßenbrücke Ponte della Libertà zu erreichen, die die Innenstadt Venedigs mit dem Festland verbindet.

Doch was bedeutet das für die Schiffe der Kussmund-Flotte?

Nach den genannten neuen Normen dürfte die „Aidablu“ vom Durchfahrverbot betroffen sein. Venedig steht auf drei Reiserouten des Schiffs, die ab April 2022 geplant sind: Die siebentägige Route „Adria ab Korfu“, die vierzehntägige Route „Adria und Mittelmeerinseln“ und die vierzehntägige Route „Adria und Griechenland“ haben einen Halt in Venedig geplant.

Ob der Halt dann am Industriehafen geschieht und die Passagiere anders nach Venedig gebracht werden oder ob der Halt gar ausfällt oder durch einen Neuen ersetzt wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Pressestelle von Aida hat bis Donnerstag noch kein Statement dazu abgegeben.

Von OZ