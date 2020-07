Keine neue Corona-Infektion am Mittwoch in MV

Rostock

Keine neue Corona-Infektion am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern: Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock ist die Zahl der bisher bestätigten Fälle bei 803 (Stand: Mittwoch, 15.21 Uhr) geblieben.

Die wenigsten Fälle gibt es in MV nach wie vor im Landkreis Rostock – mit 76 gemeldeten Infektionen, die meisten im Landkreis Vorpommern-Greifswald – mit 140 gemeldeten Infektionen.

Anzeige

767 Patienten wieder genesen

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind 767 Patienten in MV bereits wieder genesen, die Dunkelziffer spielt dabei keine Rolle. Bislang müssen/mussten 118 Menschen stationär behandelt werden, 21 davon werden/wurden intensivmedizinisch betreut. Bislang sind in MV 20 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ