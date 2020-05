Keine weiteren Corona-Lockerungen: Warum MV bis Mitte Juni abwarten will

Rostock/Schwerin

Die Debatte um die kompletten Lockerungen der Corona-Regeln – bundesweit ist sie voll entbrannt. Doch Mecklenburg-Vorpommern will weiter abwarten: Frühestens am 8. Juni wird die Landesregierung über weitere Lockerungen entscheiden. Und bis auch Masken-Pflicht und die Kontaktverbote aufgehoben werden, soll es sogar bis Ende Juni dauern. Das sagte der amtierende Ministerpräsident Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag nach einer Beratung des Landeskabinetts.

Dabei entwickeln sich die Fallzahlen im Nordosten so gut wie in kaum einem anderen Bundesland: Fast eine Woche lang hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales keine neuen Fälle gemeldet, erst am Dienstag gab es eine neue Infektion im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Innenminister Caffier sagte, die Inzidienz – also die Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner – sei in allen Landkreisen in MV auf den Wert 0 gesunken. Ausnahme ist allein Rostock: Dort gab es eine Reihe von Infektionen an Bord eines Frachtschiffs im Hafen.

Dennoch warnen Experten vor verfrühtem Aktionismus: „Das Virus ist nicht ausgerottet. Auch nicht in MV“, so Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner der Uni-Klinik Rostock und der Corona-Experte des Landes im OZ-Gespräch. Die bisherigen Erfolge seien auf die „Disziplin der Menschen im Land bei den Hygiene- und Abstandsregeln“ zurückzuführen, so Reisinger. Aber: Es werde in den kommenden Wochen immer wieder neue Fälle geben, kleinere Infektionsherde. Auch die Staatskanzlei in Schwerin schreibt: „Die Gefahr ist noch nicht vorbei.“

350 000 Urlauber über Pfingsten

Seit Montag seien bereits 200 000 Urlauber ins Land gekommen, über Pfingsten werden es 350 000 sein. Nun will das Land abwarten, wie sich dies auf das Infektionsgeschehen auswirkt: „Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass das Virus von einer einzelnen Veranstaltung aus weit verbreitet werden kann“, so Regierungssprecher Andreas Timm – und meint damit unter anderem den Ausbruch mit mehr als 100 Infizierten nach einem Gottesdienst in Hessen.

Den Alleingang Thüringens bei den Lockerungen sieht Schwerin weiter skeptisch: „Die derzeitigen Regeln bei Kontaktbeschränkungen gelten noch bis 5. Juni. Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass es auch nach dem 5. Juni bundesweit einheitliche Regeln gibt. Dabei können wir uns weitere Lockerungen bei den Regeln vorstellen“, so Timm. Aber: „Für eine vollständige Abschaffung aller Kontaktbeschränkungen ist es aus unserer Sicht noch zu früh.“

Und auch die Abschaffung der Masken-Pflicht sei noch kein Thema. Bund und Ländern würden an einheitlichen Standards arbeiten. Caffier kündigte an, dass es die wenn, dann aber erst Ende Juni geben werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) sagt hingegen, die Bundesländer sollen selbst entscheiden.

Keine weiteren Schulöffnungen

Indes wächst der Druck auf das Land weiter: Anja Kerl ( SPD), Sozialdezernentin des Landkreises Rostock, kritisierte am Dienstag, dass die Regierung die Schulen in MV weiterhin nicht komplett öffnen wolle: „Es ist den Eltern nicht zu erklären, warum das Risiko in den Kitas geringer sein soll als bei Schülern, warum die Kitas offen sind und die Schulen nicht.“

Auch Experten hatten sich bundesweit für die Öffnung ausgesprochen. Die Grünen in MV fordern: „Wir brauchen ein zügiges Hochfahren des täglichen Schulbetriebs“, so Landeschefin Ulrike Berger. Aus der Staatskanzlei heißt es dazu nur: Ziel sei ein Regelbetrieb im neuen Schuljahr.

Von Andreas Meyer