Schwerin

Trotz Ärztemangels und einer bevorstehenden Pensionierungswelle von Medizinern wird es in Mecklenburg-Vorpommern keine Ausweitung der Medizin-Studienplätze geben. Der Landtag in Schwerin lehnte am Freitag einen Vorstoß der oppositionellen CDU mehrheitlich ab. Die Union, die in den letzten Jahren den Gesundheitsminister stellte, hatte die Schaffung von 200 zusätzlichen Studienplätzen in der Humanmedizin an den Universitäten Rostock und Greifswald gefordert. Das wäre eine Erhöhung um 50 Prozent, bislang gibt es jährlich 400 Studienplätze.

Hochschulministerin Bettina Martin (SPD) erklärte, eine Ausweitung der Studienkapazitäten werde das Problem des Ärztemangels in MV nicht lösen. „Ich halte das nicht für die entscheidende Stellschraube“, sagte sie in der Debatte. Das Problem sei vielmehr, dass nach dem Studium zu wenige junge Mediziner im Land blieben. Wichtig seien für sie oft Jobangebote für den Partner oder die Partnerin oder ein günstiger Bauplatz fürs Eigenheim. Dabei könnten auch die Kommunen mithelfen.

Ministerin Martin: MV hat höchsten Anteil an Medizinstudierenden bundesweit

Um den „Klebe-Effekt“ zu erhöhen, seien auch schon erste Schritte unternommen worden, sagte Martin. Über die neue Landarztquote, die noch Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) auf den Weg gebracht hatte, studieren demnach die ersten 31 Studierenden in MV Humanmedizin. Sie haben sich verpflichtet, nach erfolgreichem Examen mindestens zehn Jahre in Mecklenburg-Vorpommern als Hausarzt zu arbeiten. Dafür bekamen sie bevorzugt einen Studienplatz. Die Quote beträgt knapp acht Prozent. Die CDU forderte am Freitag erfolglos eine Erhöhung auf zehn Prozent. Auch mit ihrer Forderung nach einer Ausweitung des Stipendienprogramms für eine ärztliche Tätigkeit im ländlichen Raum scheiterte die CDU.

Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerin Martin zufolge schon jetzt den höchsten Anteil an Medizinstudierenden bundesweit, bezogen auf die Bevölkerung. Auf 1000 Einwohner kommen demnach im Nordosten 2,26 Medizinstudierende. Im Bundesdurchschnitt seien es nur 1,25. Es werde über den eigenen Bedarf ausgebildet. In MV sind nach Martins Worten 1,93 Prozent aller Ärzte in Deutschland tätig, während 3,6 Prozent aller deutschen Medizinstudierenden hier ausgebildet würden.

Von RND/dpa