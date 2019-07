Wismar/Dorf Mecklenburg

Sieben Diebstähle in einer Nacht: Von Mittwoch zu Donnerstag haben Unbekannte an sieben unterschiedlichen Tatorten im Landkreis Nordwestmecklenburg Autokennzeichen gestohlen. Betroffen waren zwei Fahrzeuge in Dorf Mecklenburg, zwei in Wismar und jeweils eines in den Ortschaften Bobitz, Weitendorf sowie Tressow. Die Polizei bittet Zeugen sich mit dem Polizeihauptrevier Wismar unter Tel. 0 38 41 / 20 30 zu melden.

OZ