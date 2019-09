Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Pläne, Katzen und Hunde verpflichtend kennzeichnen und registrieren zu lassen. Auf Initiative der SPD-Landtagsfraktion werde dafür in der kommenden Landtagssitzung im Oktober der Grundstein gelegt, teilte die SPD-Fraktion am Mittwoch in Schwerin mit.

Der gemeinsame Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und CDU sieht unter anderem vor, dass in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden bis Ende 2020 eine Pflicht für Hunde und Katzen ab dem Alter von spätestens zwölf Wochen eingeführt werden soll. Zudem soll sie sich auf Bundesebene für eine bundesweite Regelung einsetzen.

Viele ungechippte Tiere landen im Tierheim

Leider gebe es derzeit noch viele Tierhalter, die ihre Hunde und Katzen nicht freiwillig chippen und registrieren lassen, sagte die tierschutzpolitische SPD-Fraktionssprecherin Elisabeth Aßmann. Deshalb landeten jedes Jahr viele entlaufene oder ausgesetzte Tiere in den Tierheimen. Für die Betreuung der Fundtiere fielen hohe Kosten bei den Kommunen an, die die Tierheime finanziell bei den Kosten unterstützten.

Eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht schaffe Sicherheit für die Tierbesitzer, weil aufgefundene Tiere schneller an sie zurückgegeben werden könnten. Die Tierheime würden dadurch entlastet. „Es ist wirklich an der Zeit, dass Deutschland nicht mehr zu den Letzten in der EU gehört und endlich eine einheitlich geregelte Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht einführt.“ Nur so könnten Tiere besser vor Verlust, Misshandlung oder illegalem Handel geschützt werden.

Von epd