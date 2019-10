Kfz-Anmeldung per Mausklick: Online-Zulassung in MV verzögert sich

Rostock/Stralsund/Wismar

Ein paar Klicks und das neue Auto ist angemeldet: Ohne Fahrt zur Zulassungsstelle und ohne lange Wartezeit. Das sollte seit dem 1. Oktober mit der internetbasierten Kfz-Zulassung (i-Kfz) möglich sein. Nach Berichten über Verzögerungen, unter anderem in Schleswig-Holstein und Sachsen, bestätigen auch Zulassungsstellen in MV, dass das Verfahren derzeit noch technische Probleme hat.

„Für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wird die Stufe 3 des i-Kfz-Projektes des Bundes durch einen externen Dienstleister, die Regio IT Aachen, realisiert. Nach Inbetriebnahme des Portals sollen Erstzulassungen und Ummeldungen möglich werden. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat alle organisatorischen Voraussetzungen geschaffen“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Jedoch: „An der technischen Umsetzung, insbesondere an einer sicheren Vernetzung der Zulassungsstellen mit dem Portalanbieter wird noch gearbeitet.“ So bestätigen auch die Städte Stralsund, Greifswald und Wismar sowie der Landkreis Rostock, dass es noch Anlaufschwierigkeiten technischer Art beim Dienstleister gibt und derzeit an Lösungen gearbeitet wird.

So soll das Verfahren funktionieren

Wer sein Auto online neu zulassen will, muss in Zukunft einige technische Voraussetzungen erfüllen. Zunächst ist ein Personalausweis mit Onlinefunktion zur Identifizierung notwendig, außerdem ein Lesegerät oder ein Smartphone mit NFC-Chip zur drahtlosen Übertragung der Daten. Im Online-Portal der zuständigen Behörde identifiziert man sich mit dem Ausweis mit PIN und Kartenlesegerät oder via Smartphone und einer entsprechenden App. Danach muss beim Fahrzeugbrief der Sicherheitscode freigelegt werden.

In die Auftragsmaske im Portal werden dann alle notwendigen Daten wie Fahrzeug-Identifizierungsnummer, Sicherheitscode, Datum der Hauptuntersuchung, eVB-Nummer der Versicherung und die IBAN des Halters eingetragen. Die Daten werden vom System automatisch gecheckt, dann zahlt man. Anschließend wird der Antrag von einem Sachbearbeiter geprüft. „Eine nennenswerte Entlastung der Zulassungsbehörde ist mit der Online-Zulassung nicht verbunden. In der Bearbeitung des Verwaltungsvorganges an sich ändert sich nichts“, sagt Heino Tanschus, Leiter des Ordnungsamtes Stralsund.

Zulassung ist online teurer 27,90 Eurosoll nach Angaben des ADAC die Online-Zulassung eines Fahrzeuges kosten. Vor Ort in der Zulassungsstelle sind es 27 Euro. Auch die Umschreibung in einen anderen Zulassungsbezirk ist etwas teurer im Netz – 28,20 statt 27 Euro. Das Bundesverkehrsministerium verweist auf Sach- und Personalkosten bei der Online-Abwicklung. Zum Beispiel für die Erstellung von Begleitschreiben, damit der Nutzer des neuen Services weiß, was er machen muss. Da die Versendung der Zulassungsbescheinigung Teil II als Einschreiben oder Postzustellungsurkunde erfolgen soll, entsteht in diesen Fällen eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,20 Euro. Günstiger ist hingegen die Außerbetriebsetzung – sie kostet online 5,70 statt 6,90 Euro. Im Jahr 2018 wurdenin der Kfz-Zulassungsstelle der Hansestadt Stralsund 2179 Fahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen. Im Jahr 2019 waren es bis einschließlich Ende September 1516 Fahrzeuge. Die Hansestadt Rostock hat im vergangenen Jahr 8396 Pkw neu zugelassen, in Schwerin waren es 2989, in Greifswald 1778.

Keine Wartezeit, aber hoher technischer Aufwand

„An sich ist das ein Schritt in die richtige Richtung, die Ämter sind überlaufen“, sagt eine Sprecherin des ADAC. „Mit der Digitalisierung können Fahrten zur Zulassungsbehörde vermieden werden, was ein erhebliches Zeit- und Wegeeinsparungspotenzial bedeutet.“ Allerdings sei der technische Aufwand für viele zu groß. Ein Großteil der Fahrzeughalter könne diese Funktion also nicht nutzen.

Martin Eickner, der in Rostock einen privat gekauften Gebrauchtwagen online umschreiben wollte, kennt weitere Probleme. „Ich habe gelesen, dass die Online-Umschreibung nur bei Fahrzeugen, die nach dem 1. Januar 2015 zugelassen wurden, funktioniert. Unser Wagen ist von 2009, also wäre das für mich ohnehin nicht infrage gekommen“, sagt der 30-Jährige. „Ich habe jetzt etwa eine Stunde bei der Zulassungsstelle gebraucht. Das ist noch im Rahmen.“ Auch Birgit Schröder ist mit der Wartezeit in der Zulassungsstelle zufrieden. „Es hat etwa 40 Minuten gedauert“, sagt die 60-Jährige. Mit den Onlinefunktionen würde sie sich auch in Zukunft nicht auseinandersetzen. „Ich werde weiterhin zu den Ämtern gehen“, sagt sie.

Birgit Schröder aus Toitenwinkel wird auch weiterhin zu Behörden gehen. Quelle: Katharina Ahlers

Außerbetriebsetzung seit 2015 online möglich

Dass Fahrzeughalter eher verhalten reagieren, wenn es darum geht, Kfz-Angelegenheiten im Netz zu klären, zeigen die Zahlen der Online-Abmeldungen. Seit 2015 ist es möglich, sein Fahrzeug per Mausklick außer Betrieb zu setzen. „Seit 2015 bis einschließlich drittes Quartal 2019 wurden in der Kfz-Zulassungsstelle der Hansestadt Stralsund insgesamt 21 452 Fahrzeuge außer Betrieb gesetzt. Davon vier Fahrzeuge online“, macht Ordnungsamtsleiter Heino Tanschus deutlich. „Das Angebot wird sehr verhalten angenommen, ist aber derzeit auch noch problembehaftet“, heißt es vom Landkreis Rostock. „Die angebotene Dienstleistung wurde von den Bürgern nicht genutzt“, sagt auch Nicole Buchmann von der Stadt Wismar. In Greifswald habe es seit 2006 lediglich drei Online-Außerbetriebssetzungen gegeben, in der Stadt Rostock neun.

Bisher nur Privatpersonen

„Die sichere Identifizierung der Kunden, zum Beispiel über den neuen Personalausweis, stellt eine hohe Hürde für die Nutzung dar“, sagt Ulrich Kunze. „Erst wenn es gelingt, auch Unternehmen die Möglichkeit zu geben, so ein Portal zu nutzen, wird es eine stärkere Nachfrage geben können.“

Das soll mit dem nächsten Schritt von „i-Kfz“ möglich werden. Das Autohaus Warnow in Rostock arbeitet mit einem Zulassungsservice zusammen, der sich um die Formalitäten kümmert. Vor allem für die Anmeldungen sei das hilfreich. „Aber bei der Abmeldung würde das für uns Händler schon Sinn ergeben. Dann könnte man auch mal nach Feierabend schnell ein Auto abmelden, das ist ja rund um die Uhr verfügbar“, sagt Peter Senkpiel. Eine große Zeitersparnis sieht der Verkaufsleiter bei der Online-Zulassung hingegen nicht.

Lesen Sie auch:

Räderwechsel: Aufgefrorene Scheiben sind für viele ein Warnsignal

Jetzt wird’s günstiger: Heftiger Preiskampf bei Versicherungen erwartet

SUV-Debatte: IG-Metall-Chef fordert Umbau der Kfz-Steuer

Von Katharina Ahlers