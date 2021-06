Kiel

Die Video-Aufnahmen sind verstörend: Langsam tastet die Kamera den Grund der Ostsee ab. Zu sehen sind jede Menge Patronen und andere Geschosse. Und da, völlig von Algen überwuchert: eine Seemine, die nicht explodiert ist – noch nicht. Und hier: Ein angerosteter Torpedokopf.

Im gesperrten Seegebiet Kolberger Heide am Ausgang der Kieler Bucht scheint es mehr Blindgänger als Fische zu geben. Es sind Erblasten einer dunklen Vergangenheit. Wenige Seemeilen vor dem Strand von Heidkate wurden auf Anweisung der Alliierten viele Jahre lang Grundminen, Torpedos und Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg versenkt. Aus den Augen, aus dem Sinn.

Munition im Meer: Es geht um ein weltweites Problem

Das Problem betrifft nicht nur die deutschen Küsten. Weltweit gefährden explosive Kampfmittel Arbeiten unter Wasser. Was noch schwerer wiegt: Die militärischen Altlasten bedrohen die Gesundheit von Tieren und Menschen. Je stärker das Salzwasser die Metallhüllen der Sprengkörper zerfrisst, desto mehr Giftstoffe geraten ins Wasser, viele davon potenziell krebserregend.

Lange galt Sprengen als einziger Weg, die Gefahr zu bannen – mit fatalen Folgen: Die Detonationen setzten einen krankmachender Chemiecocktail aus TNT und weißem Phosphor frei, der in verunreinigter Form fast wie Bernstein aussieht. Immer wieder verletzten sich Menschen, die das tückische Strandgut anfassen.

Nötig ist ein Verfahren in industriellem Maßstab

Längst ist klar: Um die Gefahr einzudämmen, müssen die chemischen und konventionellen Kampfstoffe geborgen und umweltschonend entsorgt werden. Das jedoch ist ein komplexes und teures Unterfangen. Forschung dazu gibt es schon lange. Was es aber bislang nicht gab, ist ein Lösungskonzept, dass alle erforderlichen Schritte erfasst – vom Identifizieren der Sprengkörper bis zu deren sicheren Entsorgung. Und das in großem, in industriellem Maßstab.

Doch nun liegt der Politik erstmals ein Angebot für so ein Rundum-Sorglos-Paket vor. Entwickelt hat es die Thyssen-Krupp-Tochter Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS), bekannt vor allem durch den U-Boot-Bau in Kiel. Das Unternehmen hat das Rad keineswegs neu erfunden. Musste es auch nicht, denn die entscheidenden Technologien sind längst im Einsatz.

Atlas Elektronik liefert Ortungs-Know-how

Beispiel Ortung: Hier kann TKMS auf die Sensorik der Tochter Atlas Elektronik zurückgreifen, mit denen auch die Minensucher der Deutschen Marine ausgerüstet sind. Von der nötigen Unterwassertechnologie und dem erforderlichen Kampfmittel-Know-how bringt das Unternehmen reichlich aus dem U-Boot-Bau mit.

Und auch mit der Koordination von Zulieferern und der Steuerung komplexer Prozesse kennt das Systemhaus sich aus. „Unser industrielles Konzept umfasst die gesamte Prozesskette von der Detektion, über die Bergung bis zur Entsorgung“, sagt Jan Krabbenhöft, Leiter des Service-Geschäftes bei TKMS.

Entsorgung mit Robotertechnik

Gedacht ist das System für großflächig belastete Meeresgebiete. Für die Auslegung der Pilotanlage wurden speziell die Verklappungsgebiete der deutschen Meeresgebiete analysiert. Um die Gefahr für Menschen beim Betrieb der Anlage so niedrig wie möglich zu halten, baut TKMS auf robotergestütztes und ferngesteuertes Arbeiten.

Noch jedoch steht das ganze nur auf dem Papier. Noch ist nicht geklärt, wer die 80 bis 90 Millionen Euro für den Bau der Pilotanlage herausrückt. Und allein für den Bedarf vor den deutschen Küsten könnten ein Dutzend Anlagen erforderlich sein. Auch wenn Folgeanlagen deutlich günstiger werden: Es geht um sehr viel Geld.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht freut sich über den Vorstoß – verweist aber auch auf die Mitverantwortung des Bundes. Auch Krabbenhöft ist klar, dass es teuer wird. „Aber was wäre denn die Alternative? Taucher würden pro Mine locker einen Tag benötigen.“ Dann müssten die Sprengkörper an Land gebracht und als Gefahrgut durch die halbe Republik gefahren werden, zu einer Entsorgungsanlage, die derzeit im niedersächsischen Munster steht.

Nichts zu tun, das wäre nach Überzeugung des TKMS-Mannes die teuerste Wahl: „Es gelangen schon Giftstoffe ins Meer. Jetzt ist die Zeit zu handeln.“

Entsorgung erfolgt auf See

Basis der Anlage sind eine Bergungs- und eine Entsorgungsplattform, die von Schleppern in Position gebracht werden. Die Munition wird von einem speziellen Werkzeug gegriffen, unter Wasser in eine eigens entwickelte Transportpalette abgelegt und dann auf die Entsorgungsplattform gehievt. Dort wird die Munition in explosionssicheren Kammern von Robotern „delaboriert“, also entweder mit einem Wasserstrahl aufgeschnitten oder zersägt.

Anschließend werden die Bestandteile auf der Plattform verbrannt. Übrig bleiben von den gefährlichen Altlasten Wärme, Metall und die Filterreste der Rauchgasreinigung.

Für Stefanie Sudhaus, Meeresschutzreferentin des BUND Schleswig-Holstein steht fest: „Die Bergung von Munition muss schnellstmöglich im großen Maßstab begonnen werden.“ Die Altlasten seien auch eine Gefahr für Fischerei und Tourismus: „Wer möchte am Strand schon Vergiftungen durch Schießwolle oder Verbrennungen durch Phosphor erleiden?“ Das Geld für die Entsorgung sei eine „wichtige Investition in eine bessere Zukunft.“

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz sieht für das Konzept „erhebliches Wachstumspotential und auch eine große internationale Vermarktungschance.“

Von Ulrich Metschies