Kiellegung auf der Peene-Werft: Korvettenbau in Wolgast läuft nach Fahrplan

Wolgast

Mit dem traditionellen Einschlagen der Messingplatte zwischen Kielblockträger und Stahlsektion erfolgte auf der Wolgaster Peene-Werft am Dienstag die planmäßige Kiellegung der vierten von insgesamt fünf neuen Korvetten für die Deutsche Marine. Das Zeremoniell verfolgte coronabedingt ein kleiner Teilnehmerkreis, darunter Vertreter des Kunden und der Patenstadt Augsburg.

Es war die vierte planmäßige Kiellegung eines K130-Achterschiffes. „Das seit Vertragsbeginn im Jahr 2017 begonnene hohe Tempo der Umsetzung wird nach wie vor konsequent von allen Beteiligten fortgesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Teams der ARGE K130 und des öffentlichen Auftraggebers sehr gut zusammenarbeiten“, sagte Jürgen Giefer, zuständiger Gruppenleiter des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr.

Boot 6 in der Ausrüstungsphase

Parallel bereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kieler ARGE-Partners German Naval Yards die Verschiffung des Vorschiffes von Boot 8 und die Wolgaster Peene-Werker die des Hinterschiffes zum Zusammenschluss am Hamburger Lürssen-Werft-Standort Blohm+Voss vor. In Hamburg wird unterdessen an der planmäßigen Ausdockung von Boot 7, dem zweiten Boot der aktuellen Serie, gearbeitet. Auf Steinwerder werden die rund 89 Meter langen Korvetten zudem endausgerüstet, in Betrieb genommen und durchlaufen von dort aus ihre Funktionsüberprüfungen und Abnahmen. Das Typschiff (Boot 6) der neuen Korvettenserie befindet sich laut Sprecher der Lürssen-Gruppe, Oliver Grün, bereits in der Ausrüstungsphase.

„Es ist schön, zu wissen, dass nun der Bau unseres neuen Patenschiffs der Deutschen Marine beginnt und damit die schon jahrzehntelange Verbundenheit unserer Stadt mit der Marine eine sichtbare Fortsetzung erfährt“, sagte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Hochzeitsstoß bei Blohm+Voss

Der am 12. September 2017 durch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr erteilte Bauauftrag umfasst fünf zusätzliche Korvetten der Klasse 130. Die ersten fünf Einheiten befinden sich seit 2008 im Dienst und werden erfolgreich bei internationalen Bündniseinsätzen, etwa im Rahmen der UN-Mission im Libanon, eingesetzt. Die Boote 6 bis 10 werden durch die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) K130, bestehend aus der Friedrich-Lürssen-Werft, Thyssenkrupp Marine Systems und German Naval Yards Kiel geliefert.

Zwei Vorschiffe wurden bereits auf der Lürssen-Werft in Bremen, drei werden derzeit am Kieler Standort der German Naval Yards gefertigt und vorausgerüstet. Die Fertigung der fünf Hinterschiffe erfolgt auf der Wolgaster Peene-Werft. Der als Hochzeitsstoß bezeichnete Zusammenschluss von Vor- und Hinterschiff wird in der Lürssen-Tochter Blohm+Voss übernommen.

Von Cornelia Meerkatz