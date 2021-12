Der 49-jährige Cong Chien Vu aus Neubrandenburg hat in kürzester Zeit ein kleines Tee-Imperium in Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut. Mittlerweile verkauft er in Greifswald, Güstrow und Stralsund das süße Trendgetränk „Bubble Tea“. Was über dem Kiki-Tee-Gründer bekannt ist.