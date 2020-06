Kind (3) stirbt bei Unfall bei Barth: So verarbeiten die Retter den schweren Einsatz

Kenz

Diese Kreuzung an der Landesstraße 23 zwischen Löbnitz und Barth (Vorpommern-Rügen) ist ein Abzweig, der vielen Menschen eigentlich Hoffnung verheißt. In Kenz, dem nächsten Dorf, das sich auftut, wenn man hier abbiegt, steht die einst bedeutsamste Wallfahrtskirche Vorpommerns.

Am Pfingstsonntag wird an dieser Stelle auf der Landesstraße ein dreijähriges Mädchen aus ihrem kaum begonnenen Leben gerissen. Sie stirbt, nachdem es den Rettern zunächst gelungen war, sie wiederzubeleben. Vier weitere Menschen werden bei dem Unfall schwer verletzt, gleich vier Rettungshubschrauber gerufen.

Kaum Spuren zwei Tage nach Unfall

Zwei Tage später erinnert vor Ort nichts mehr an den grausamen Verkehrsunfall, bei dem zwei Familienvans frontal ineinanderkrachen. Kein Plüschteddy, keine Kerze, nicht mal Schrammen auf dem Asphalt. Ringsherum freies Feld. Der Raps ist verblüht. Etwa 20 Autos fahren am Nachmittag pro Minute an der Unfallstelle vorbei. Im hohen Gras am Straßenrand liegen einige Fetzen vom Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Die Luft über der Straßendecke flimmert.

Deutlich mehr Spuren hat der Unfall auf den Seelen der Einsatzkräfte hinterlassen. „Belastungsreaktionen“, wie Polizeiseelsorger und Theologe Hanns-Peter Neumann sagt. „Die Bilder im Kopf. Der Geruch auslaufenden Benzins. Das Geräusch der Werkzeuge, mit denen die Verletzten aus ihren Autos geschnitten werden.“ Schlaflose Nächte könnten eine Folge sein.

Ermittlungen dauern an

Den Citroen aus Anklam, in dem das kleine Mädchen vor der Sonne abgeschirmt hinter einem selbst haftenden Sonnenschutz mit Minion-Motiv saß, hat der Aufprall quer auf die Leitplanke katapultiert. Die Straße verläuft an dieser Stelle fast geradeaus. Fast! Man muss einen kleinen Schlenker machen, um an der Abbiegespur nach Kenz vorbeizukommen.

Dies könnte dem 56-jährigen Fahrer des VW Touran zum Verhängnis geworden sein. Er kommt nach einem Überholvorgang von seiner Spur ab und rammt den Citroen der jungen Familie frontal. Weitere Ermittlungen würden andauern, sagt der Stralsunder Polizeisprecher Mathias Müller.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Pfingstsonntag auf der Straße zwischen Barth und Löbnitz ein kleines Mädchen (3) getötet worden. Quelle: Feuerwehr Barth

Die Situation am Unfallort lässt zunächst hoffen. Fünf Ersthelfer, die in anderen Fahrzeugen an diesem Sonntag dort unterwegs sind, haben eine medizinische Ausbildung. „Darunter ein Rettungssanitäter, eine Krankenschwester und eine Ärztin“, sagt der Barther Wehrführer Andreas Koch.

Reanimation gelingt zunächst

Gemeinsam mit dem herbeigerufenen Notarzt gelingt es, die Kleine zu reanimieren, sie einmal kurz zurückzuholen, ehe sie „noch am Unfallort verstirbt“, wie der Polizeibericht die Lage später am Abend kühl zusammenfasst. „Wir sind den Ersthelfern trotzdem wirklich sehr dankbar.“ Auf diesen Hinweis legt Feuerwehrmann Koch großen Wert.

Er sagt auch, es sei okay, ihn nach allem zum Einsatz am Unfallort zu fragen, wenn man sich ihm gegenüber dem Thema vorsichtig nähert. Aber ja, einige Kameraden hätten Probleme. „Es waren fast ausschließlich Familienväter an dem Einsatz beteiligt.“

Offener Umgang nicht selbstverständlich

Ein derart offener Umgang mit Belastungen nach schweren Verkehrsunfällen sei nicht selbstverständlich, lobt Seelsorger Neumann. Sich nach harten Lagen zu öffnen, Gefühle zu zeigen, das passe oft nicht zum Selbstbild vieler Feuerwehrleute. „Ich habe schon Wehrführer gehört, die gesagt haben: Wer hier Probleme bekommt, passt nicht in meine Truppe.“

In Barth gehen sie einen anderen Weg: Schon am Dienstagabend trifft Neumann sich mit den Einsatzkräften der Feuerwehr zu einem Nachgespräch im Gerätehaus, das beim Verarbeiten helfen soll. Auch einige der Rettungssanitäter sind dabei. Neumann: „Ich rechne mit 25 bis 30 Beteiligten.“

Der Ablauf so eines Gespräches folge einem festen fachlichen Muster – der SBE, in Langform: Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen. Ziel sei es zu verhindern, dass aus einer Belastungsreaktion eine länger anhaltende Belastungsstörung werde. Nach rund vier Wochen sollte das Geschehen verarbeitet sein. „Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen.“ Das müsse man akzeptieren können, sagt Neumann. „Aber reden hilft.“

Von Benjamin Fischer