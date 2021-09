Uni-Klinik in Not - Glawe warnte SPD-Minister: Martin wusste schon im Januar von Problemen in Rostocker Kinder-Klinik

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat schon im Januar seine SPD-Kabinettskollegen Bettina Martin und Reinhard Meyer vor Problemen in den Kinder-Kliniken der Unis Rostock und Greifswald gewarnt. Der Sparkurs wurde offenbar dennoch fortgesetzt. Und jetzt werden weitere Probleme in Rostock bekannt.