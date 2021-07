Kinder in der Schule impfen lassen? Mehrheit der OZ-Leser dagegen

Rostock

Die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern sind so gut wie vorbei. Bei vielen Schülerinnen und Schülern und vor allem bei den Eltern stellt sich die Frage: Wie geht der Schulbetrieb weiter – in Zeiten von Corona? Maskenpflicht soll es vorerst weiterhin geben, heißt es von der Landesregierung. In ausgesuchten Schulen wird es zudem Pilotprojekte mit den sogenannten Lolly-Pool-Tests geben.

Außerdem will die Landesregierung allen Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot machen. Dazu sollen in den ersten Tagen alle über 16-Jährigen und ihre Eltern gefragt werden, ob sie gegen Corona geimpft werden möchten. Wir wollten von den OZ-Leserinnen und Lesern daraufhin wissen: Würden Sie Ihr Kind in der Schule gegen Corona impfen lassen?

Die Antworten sind unterschiedlich, doch stimmte die Mehrheit der 328 Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Umfrageauswertung dagegen. Rund 65 Prozent der Leserinnen und Leser würden ihr Kind nicht in der Schule impfen lassen. 100 Teilnehmende und damit etwa 30 Prozent würden das Impfangebot für die Jugendlichen an Schulen annehmen. Der Rest der Leserinnen und Leser seien sich noch unsicher. 12 Personen stimmten für diese Möglichkeit.

