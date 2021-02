Kinder leiden unter dem Corona-Lockdown: Wo ist ihre Lobby?

Rostock

Kinder und Jugendliche leiden besonders stark unter dem Lockdown. Laut einer Greifswalder Psychologin schlagen ihnen Einsamkeit und Langeweile derart aufs Gemüt, dass die Psyche von vielen jungen Menschen belastet ist.

Bei kleineren Kindern lässt sich schon fast ein „Merkel-Effekt“ beobachten: So wie viele Jugendliche nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin kennen, macht für Kita-Kinder und Grundschüler die Zeit mit Corona einen so großen Teil ihres noch jungen Lebens aus, dass die Pandemie für sie schon zum Normalzustand geworden ist. Vielen Erwachsenen ist das sicher so gar nicht bewusst.

Kinder haben keine Lobby – anders als Unternehmer

Schon zu normalen Zeiten wurde oft beklagt, dass Kinder keine Lobby haben. Das darf sich im Lockdown nicht noch zuspitzen. Es ist verständlich, dass Händler und Gastronomen sich zu Wort melden, denn bei ihnen stehen tatsächlich Existenzen auf dem Spiel. Aber auch die Probleme, die sich nicht in Euro und Cent beziffern lassen, bewegen unsere Gesellschaft.

Die Forderung, dass die ersten Lockerungen des Lockdowns den Kleinsten gelten sollen, ist nicht neu. Bis es so weit ist, müssen die Familien unterstützt werden. Denn solange die Kinder zu Hause sind, kommt auf die Eltern eine gewaltige Verantwortung zu, die nicht alle allein tragen können.

Von Axel Büssem