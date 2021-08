Schwerin

Prominenter Gast bei einer Einschulungsfeier in Schwerin: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Samstag den ABC-Schützen der Grundschule Schwerin-Lankow einen erfolgreichen Start in die Schule gewünscht. Auf ihrem Facebook-Account postete die Schweriner Staatskanzlei fröhliche Fotos von der Feier. Einige der Aufnahmen sorgten allerdings für Unmut in den Sozialen Netzwerken. Der Grund: Während Schwesig am Rednerpult steht, sitzen viele der Kinder in den ersten Reihen ohne Maske während der Feierstunde im Schulgebäude.

In vielen Kommentaren kritisieren Nutzer, dass die vom Land verordnete Maskenpflicht zum Schulstart ausgerechnet auf einer Veranstaltung mit der Ministerpräsidentin nicht eingehalten werde. „Gelten die Regeln nicht für Sie, Frau Schwesig? Unsere Kinder mussten auf Geheiß des Bildungsministeriums während der Feier und auf dem gesamten Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir Eltern und die Lehrer natürlich auch“, schreibt ein Vater.

Landesweit wurden am Samstag 14300 Kinder eingeschult, das sind 400 mehr als im vergangenen Schuljahr. Um das Coronavirus von den Schulen fernzuhalten, gilt in den ersten zwei Wochen Maskenpflicht im Unterricht.

Von OZ