Wolgast, Parchim, Crivitz, Bergen auf Rügen und nun sogar Rostock: Wenn es um die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen geht, gibt es an immer mehr Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern Probleme. Nun hat selbst das größte Krankenhaus im Land nicht mehr genügend Fachärzte. Was Verbände und Mediziner fordern – und was droht.