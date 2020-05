2019 hat die Polizei in MV weniger Missbrauchsfälle registriert als im Jahr davor. Nach Auskunft des Bundeskriminalamts (BKA) gehen in der Corona-Krise nicht mehr Hinweise auf Gewalt und Missbrauch in der Familie ein als sonst. Das Dunkelfeld sei jedoch groß und die Auflagen in der Corona-Pandemie könnten dazu beitragen, dass familiäre Konflikte eskalierten.