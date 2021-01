Rostock

Für Eltern, die ihre kleinen Kinder zu Hause betreuen, verbessern sich die finanziellen Rahmenbedingungen: Der Bundestag beschloss die Verdoppelung der Kinderkrankentage von 10 auf 20 Tage. Mütter und Väter erhalten 90 Prozent ihres Nettolohns, wenn die Grundschule oder Kita geschlossen sind und sie deshalb nicht arbeiten können.

Mecklenburg-Vorpommern setzte laut Landesregierung durch, dass diese Regelung auch dann gilt, wenn nicht alle Einrichtungen geschlossen sind, sondern nur eine Empfehlung vorliegt, dass die Kinder zu Hause bleiben sollen – wie es zurzeit in MV der Fall ist.

Kein Arztbesuch mehr nötig

„Das ist eine wichtige Hilfe für Eltern und Sorgeberechtigte, die ihre Kinder in der Corona-Zeit zu Hause betreuen“, sagt Landessozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Der Bundesrat muss der Neuregelung noch in einer Sondersitzung am kommenden Montag zustimmen.

Um die Leistung zu beantragen, müssen die Kinder nicht krank sein, wie es bisher beim Kinderkrankengeld vorgeschrieben war. Der bisher vorgeschriebene Arztbesuch entfällt damit. In Anspruch nehmen können die Leistung allerdings nur gesetzlich Krankenversicherte mit Kindern unter zwölf Jahren. Bei weiteren Kindern erhöht sich der Anspruch, maximal sind 90 Tage je Familie möglich.

Familien gehen „auf dem Zahnfleisch“

Die Opposition kritisiert die Gesetzesänderung als nicht ausreichend. „Die Erhöhung der Kinderkrankentage kann nur ein Anfang sein, denn die Maßnahme greift zu kurz“, sagt Simone Oldenburg, Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag. Weil die bezahlten Tage nicht für das ganze Jahr reichen werden, seien weitere Regelungen nötig, etwa zusätzlicher bezahlter Urlaub.

Familien dürften in der Corona-Krise nicht weiter die Zeche bezahlen. „Sie gehen inzwischen mit Homeoffice, Bewältigung des Haushalts, Beaufsichtigen und Unterrichten der Kinder auf dem Zahnfleisch“, so Oldenburg.

Zurzeit bleiben nach Angaben der Landesregierung etwa die Hälfte der 114 000 Kita-Kinder zu Hause, obwohl die Einrichtungen weiter geöffnet sind. Einzige Ausnahme ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200, wo nur noch Notbetrieb angeboten wird.

Kitas befürchten mehr Bürokratie

Kita-Träger wie das Institut für Leben und Lernen in Rostock wollen keine Prognose abgeben, ob die Erhöhung der Krankentage dazu führt, dass mehr Kinder zu Hause bleiben. Geschäftsführer Sergio Achilles sieht aber „viel zusätzliche Bürokratie“ auf die Einrichtungen zukommen, weil diese die nötigen Bescheinigungen für das Kinderkrankengeld ausstellen sollen.

Der Landesarbeitgeberverband nennt die Entscheidung „vom Grundsatz her richtig“, so Geschäftsführer Sven Müller. Für die Betriebe könne ein Ausfall der Mitarbeiter allerdings zum Problem werden. Müller: „Es ist besser, wenn die Kinder in der Betreuung bleiben.“ MV sei „auf einem guten Weg“ – weil die Kitas anders als in anderen Bundesländern weiter offen sind.

Silke Herrmann, Leiterin der Kita „ Biene Maja“ in Stralsund, spricht sich ebenfalls gegen die Zuhause-Betreuung aus. „Die Schließung der Kitas von März bis August hat den Kindern geschadet. Als sie wieder zurückkamen, wirkten viele verstört.“

Von Gerald Kleine Wördemann