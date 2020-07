Rostock

18 Durchsuchungen allein in den vergangenen zwei Wochen, schon mehr als doppelt so viele Fälle wie noch vor drei Jahren: Die Staatsanwaltschaft Rostock greift stärker denn je gegen Kinderpornografie im Internet durch.

Erst am Donnerstag meldeten die Ermittler gleich eine ganze Reihe von Ermittlungserfolgen: In der Hansestadt und im Landkreis wurden bei 18 Beschuldigten Wohnungen durchsucht, Rechner und Technik sichergestellt. „Es wird immer mehr“, sagt Oberstaatsanwalt Harald Nowack.

Anzeige

47 Fälle seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn führten die Rostocker Kripo und die Staatsanwaltschaft bereits 47 Durchsuchungen durch, 866 Speichermedien wurden sichergestellt. Gigantische Datenmengen an Bildern und Videos müssen nun akribisch ausgewertet werden. „Wir haben in diesem Jahr schon 50 Prozent mehr Verfahren als im kompletten Jahr 2019“, so Nowack.

Weitere OZ+ Artikel

Der Grund: Vor allem die USA haben den Kampf gegen den Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie massiv verschärft. „Die großen Tec-Konzerne wie Google oder auch Microsoft arbeiten eng mit einer nicht-staatlichen Organsation zusammen, dem NcMec.“ Hinter der Abkürzung verbirgt sich das National Center for Missing & Exploited Children (zu deutsch: Nationales Zentrum für vermisste und ausgenutzte Kinder). Dort sitzen Experten, die das Netz nach Kinderpornos durchsuchen: „Die großen Internet-Anbieter lassen das NcMec auch ihre Clouds durchsuchen“, so Nowack.

Anbieter durchsuchen die Clouds

In den virtuellen Speichern im Internet können Kunden Bilder, Videos, Dokumente dezentral speichern. Oft landen in diesen Cloud-Speichern aber auch Kinderpornos – für den schnellen, digitalen Austausch mit „Gleichgesinnten“.

„Nun werden diese Clouds aber auch durchsucht, nach einschlägigen Dateien“, erklärt Nowack. Findet das NcMec Kinderpornos, zeigt es den Nutzer bei der amerikanischen Bundespolizei FBI an. „Die Kollegen in den USA melden das dann an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Wiesbaden, von dort gehen die Fälle an uns – und die Experten der Kripo Rostock übernehmen.“

Die Ermittler werden knapp

Das funktioniere zunehmend gut, sagt Nowack: „Die meisten Fälle kriegen wir aus den USA.“ Ein hervorragendes Beispiel für internationale Zusammenarbeit gegen all jene, die das Leid von Kindern ausnutzen.

Allerdings: Den Ermittlern fehlt für die vielen Fälle zunehmend das Personal. „Die zügige Auswertung der sichergestellten Datenmengen und die zeitnahe gerichtliche Aufarbeitung sind eine Herausforderung. Das alles kann nur mit einer ausreichenden Anzahl von technisch gut ausgerüsteten ,Verfolgern’ gewährleistet werden.“

Jüngster Verdächtiger ist 16

Allein bei den jüngsten Durchsuchungen in und um Rostock wurden 26 Terrabyte an Daten sichergestellt, 385 Speichermedien. Insgesamt dürfte es um etwa eine Million Fotos gehen. Gutachter aus ganz Deutschland werten nun die Speicher aus, die Kripo geht dann jedem Hinweis und jeder Datei nach. „Die Beschuldigten sind im Alter von 16 bis 76 Jahren“, sagt Nowack.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer