Wochenkinder in der DDR: „Gesellschaftlich akzeptierte Misshandlung“

Kai von Klitzing ist Kinderpsychiater in Leipzig und Präsident der Weltgesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit. Die DNN hat mit ihm über das Thema Wochenkinder gesprochen, die zur Zeit der DDR nur am Wochenende bei ihren Familien sein durften. Seine Haltung zum Thema Wochenkrippen fällt sehr eindeutig aus.

Kinderpsychiater Kai von Klitzing Quelle: Lowres

Vor Kurzem nannten Sie den Erziehermangel in sächsischen Krippen und Kitas „gesellschaftlich akzeptierte Kindesmisshandlung“. Würden Sie diesen Begriff auch auf die Wochenkrippen von damals anwenden?

Ja. Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht ist klar, dass Wochenkrippen kein angemessener Ort zum Aufwachsen kleiner Kinder sind. In den ersten drei Lebensjahren haben Kinder nur eine begrenzte Kapazität, die Erinnerung an eine geliebte Beziehungsperson über eine längere zeitliche Trennung hinweg aufrecht zu erhalten. Im ersten Lebensjahr geht das nur wenige Stunden, im zweiten Lebensjahr wenige Tage. Das bedeutet, aus der Sicht der Kinder waren die Trennungen von ihren Eltern total, nach einer gewissen Zeit ohne Hoffnung auf Wiederkehr.

Welchen Schaden kann die Psyche eines Kindes nehmen, wenn es bereits mit wenigen Wochen in eine Wochenkrippe kommt und die Eltern nur am Wochenende sieht?

Schon in den 1960er Jahren gab es erste Belege, die zeigten, dass Kleinkinder bei längeren Trennungen von ihren Eltern schwere Formen von Depressionen entwickeln können. Auch sind Bindungsstörungen, die sich in erheblichen Ängsten in Beziehungen äußern können, als Folge möglich.

Frühe Trennungen erhöhen Risiko für spätere seelische Erkrankungen

Wie ist es möglich, dass manche Wochenkinder heute mit psychischen Problemen kämpfen und andere psychisch gesund sind?

Frühe unangemessene Trennungen erhöhen das Risiko für spätere körperliche und seelische Erkrankungen. Aber die weitere Entwicklung ist nicht hundertprozentig festgelegt. Schützende Faktoren, sogenannte Resilienzfaktoren, spielen hier eine Rolle für den weiteren Verlauf. Die wichtigsten Resilienzfaktoren bestehen aber in schützenden Beziehungen. Wenn ein Kind also in einer Wochenkrippe eine liebevolle Erzieherin hatte, mit der es eine haltgebende Beziehung erlebte, dann ist das ein wesentlicher Schutzfaktor. Eine Trennung von dieser, beispielsweise durch Krankheit, kann beim Kind jedoch ein erneutes Beziehungstrauma auslösen.

Forschungsarbeit von Heike Liebsch Wenn es um die Kinderbetreuung in der DDR geht, steht schnell der Verdacht im Raum, das untergegangene Land zu verunglimpfen. Heike Liebsch, die studierte Philosophin mit einem Master in Sozialer Arbeit, bekommt das zu spüren, seit sie das System der DDR-Wochenkrippen und Wochenheime mitsamt den biografischen Folgen für die Insassen erforscht. Heike Liebsch aus Dresden, Jahrgang 1963, war selbst vier Jahre lang in einer Wochenkrippe. „Es geht nicht um undifferenzierte Fundamentalkritik an der DDR“, sagte sie den DNN zum Ziel ihrer Untersuchungen. Doch zweifellos hatte die zuweilen mangelhafte emotionale Versorgung in Wochenkrippen Folgen für die psychische Entwicklung der Kinder. Heike Liebsch, die in der Lebensmitte in eine persönliche Krise rutschte, suchte nach Ursachen. Seitdem erforschte sie dieses ganz spezielle und bislang unbeackerte Feld in einer Arbeit für die Hochschule Fulda wissenschaftlich. Sie führte Gespräche mit ehemaligen Wochenkindern, Eltern, Zeitzeugen und Erziehern.

Von Laura Catoni/DNN