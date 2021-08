Kinderzimmer statt Klassenzimmer: Viele Schüler in MV nach Ferienreisen in Quarantäne

Rostock

Nach dem Urlaub in die Quarantäne – das gilt für alle, die aus einem sogenannten Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet nach Deutschland eingereist sind. Betroffen davon sind in Mecklenburg-Vorpommern auch viele Kinder, die am Montag eigentlich ihren ersten Schultag nach den Sommerferien gehabt hätten. Für sie heißt es nun Kinderzimmer statt Klassenzimmer.

Allein im Landkreis Ludwigslust-Parchim befinden sich laut Kreissprecher Andreas Bonin zurzeit 28 schulpflichtige Kinder- und Jugendliche in häuslicher Isolation. In Vorpommern-Greifswald sind es 21. „Im Moment befinden sich in Schwerin 34 Personen in Quarantäne. Davon 9 im Alter von 6 bis 18 Jahren und zwei Kinder im Kita-Alter“, teilt Mareike Diestel aus der Pressestelle mit.

Nicht ganz so viele sind es in Rostock. „Zurzeit befinden sich sechs schulpflichtige Kinder in Quarantäne. Diese sind Reiserückkehrer beziehungsweise enge Kontaktpersonen zu Reiserückkehrern und Kontaktkinder aus der Ferienfreizeit“, erklärt Rathaussprecher Ulrich Kunze. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind laut Kreisverwaltung im Moment zehn Kinder in Quarantäne. „Vier von ihnen sind selbst erkrankt“, so Sprecherin Haidrun Pergande.

Viele Rückkehrer aus Spanien, Griechenland und Dänemark

Bei den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte in MV gehen pro Behörde täglich 100 und 300 Meldungen von Reiserückkehrern ein. „Die meisten Infizierten kamen aus Mallorca zurück“, so Mareike Diestel aus dem Schweriner Rathaus. Die meisten kämen aus den Risiko- und Hochrisikogebieten in Spanien, Griechenland, Dänemark und der Türkei zurück. „Die Einreisen aus Virusvariantengebieten sind nur vereinzelt, weil es sich bei diesen bis auf Brasilien nicht um klassische Urlaubsländer handelt“, so Christoph Wohlleben, Sprecher des Kreises Nordwestmecklenburg.

Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantäne nach Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet nach dem fünften Tag der Einreise. Für Rückkehrer aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten gilt eine 14-tägige Quarantäne, wenn sie nicht vollständig geimpft sind.

Von Michaela Krohn