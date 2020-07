Rostock

Während des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie sind deutlich mehr Kinder als sonst zu Hause so sehr in Not geraten, dass die Jugendämter einschreiten mussten. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Partei Die Linke hervorgeht, stieg die Zahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung während der vergangenen Monate in fast allen Landkreisen deutlich.

Demnach liegen die Werte in den Kreisen allein während der ersten Jahreshälfte 2020 genauso hoch wie im gesamten Vorjahr 2019. Zieht man weitere, frühere Vergleichsjahre hinzu, ist der Anstieg ebenfalls deutlich sichtbar. Lediglich in der Hansestadt Rostock sind die Zahlen während des Lockdowns gesunken. Der Landkreis Rostock ließ eine Anfrage zu dem Thema unbeantwortet.

Überall mehr Fälle außer in Rostock

Den Angaben zufolge wurde dem Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Rügen in diesem Jahr bisher 126 Mal ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung gemeldet. Im gesamten Jahr 2019 gab es nur 111 entsprechende Hinweise, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (2020 bisher: 129 Fälle; 2019 insgesamt: 135) und der Landeshauptstadt Schwerin (67 für 2020 zu 70 im Jahr 2019 insgesamt).

Die Stadtverwaltung Rostock gibt die Zahlen der vergangenen vier Jahre zur besseren Vergleichbarkeit stets für die entscheidenden Monate März bis Mai an. Danach hat es während dieses Zeitraums im Jahr 2020 114 Hinweise gegeben. Zwischen März und Mai des Vorjahres waren es noch 151.

Nur wenige Hinweise führen wirklich dazu, dass die herbeigerufen Jugendämter am Ende auch eine Situation vorfinden, in der das Kindeswohl, gemessen am Maßstab der Behörde, wirklich in Gefahr ist. Wie aus den Angaben hervorgeht, liegt der Anteil der Einsätze, bei dem die Mitarbeiter des Jugendamtes eine Gefahr für Kinder erkennen konnten, oft bei weniger als einem Drittel der gemeldeten Hinweise. So gab’s beispielsweise in Vorpommern-Rügen in diesem Jahr nach 126 Hinweisen 39 festgestellte Kindeswohlgefährdungen. Im gesamten Jahr 2019 lag diese Zahl dort bei nur 37. In diesen Fällen schreitet das Jugendamt bis hin zu einer Inobhutnahme der Kinder ein.

Hälfte der Fälle wird von Außenstehenden gemeldet

In anderen Regionen des Landes ist die Tendenz ähnlich. Ausnahme Rostock: Hier habe es während des Corona-Lockdowns im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 bei den festgestellten Gefährdungen einen Rückgang von 20 Fällen gegeben, teilte Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) mit. Etwa die Hälfte der Verdachtsfälle wird den Jugendämtern von außenstehenden Personen gemeldet.

Warum Rostock deutlich besser dasteht als Schwerin und die Landkreise, ist unklar. Weder in der Hansestadt noch in den Landkreisen sei es der Landesregierung zufolge zu Zeitverzögerungen zwischen dem Eingang der Meldung und der Bearbeitung vor Ort gekommen. Was eine Gefährdung des Kindeswohl darstellt, ist genau definiert. Dazu zählen Vernachlässigung, körperliche oder sexuelle Gewalt oder psychische Misshandlungen.

Linke: Befürchtungen sind eingetreten

„Was immer zu befürchten war, hat sich leider bestätigt: Die Anzahl der Verfahren wegen Kindeswohlgefährdungen hat in der Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahr zugenommen und auch die Anzahl der festgestellten Kindeswohlgefährdungen ist gestiegen“, betont die jugend- und familienpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Jacqueline Bernhardt.

Zurückzuführen sei dies auf den Umstand, dass Familien in der Corona-Zeit mit den Folgen überwiegend alleingelassen worden seien. Bernhardt: „Kitas, Schulen und Spielplätze waren geschlossen. Auch unterstützende Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe, wie Freizeiteinrichtungen, Jugend- und Schulsozialarbeit waren nicht ausreichend auf eine derartige Ausnahmesituation vorbereitet.“ Sie fordert eine „pandemiegerechte Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe“ im Land.

Das Sozialministerium zieht als Ergebnis der vorgelegten Zahlen ein anderes Resümee: „Eine nachhaltige Steigerung der Risikolage lässt sich auf der Basis des vorhandenen Zahlenwerkes nicht belegen. Gleichwohl erfordern die Belange des Kinderschutzes während der Corona-Krise weiterhin ein hohes Maß an Aufmerksamkeit durch alle Beteiligten.“

Von Benjamin Fischer