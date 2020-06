Rostock

Auf immer mehr Leinwänden in MV gehen wieder die Lichter an: Ab Donnerstag öffnet Cinestar, größter Kinobetreiber im Nordosten, seine ersten Filmtheater. Den Anfang machen die Kinos in Waren und in Rostock-Lütten Klein. Zu sehen gibt es voraussichtlich die Komödie „Die Känguru-Chroniken“ nach dem Hörbuch-Bestseller von Marc-Uwe Kling. „Wir freuen uns total, dass es endlich losgeht“, sagt Ben Ansorge, Verantwortlicher für MV bei Cinestar.

Am 2. Juli öffnet die Kette das Capitol in der Rostocker Innenstadt und ihr Haus in Wismar, eine Woche später folgen Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg. Gezeigt werden Filme, die auch schon kurz vor Beginn der Coronakrise zu sehen waren: etwa die Udo-Lindenberg-Biografie „ Lindenberg“, die Komödie „Nightlife“ mit Elyas M’Barek sowie die Animationsfilme „Sonic the Hedgehog“ und „Onward – keine halben Sachen“. Die Verleihfirmen haben wegen Corona die Starttermine für neue Filme auf Ende Juli und August verschoben, der neue James Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ kommt sogar erst im November in die Kinos.

Zwei Plätze Abstand

Cinestar fährt den Betrieb nach mehr als Monaten Stillstand schrittweise wieder hoch. Wegen der Coronabestimmungen müssen zwei Drittel der Plätze leer bleiben, zudem dürfen höchstens 100 Personen in einen Raum. Besucher müssen ihre Adresse angeben und sich die Hände desinfizieren. Es gilt Mundschutzpflicht, außer im Kinosessel.

Wirtschaftlich ist der Betrieb unter diesen Umständen schwierig, erklärt Ansorge. Um Kosten zu senken, soll weniger Personal eingesetzt werden. Cinestar beschäftigt in MV rund 300 Mitarbeiter. Die meisten davon sind Aushilfen. Weil sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, zahlt ihnen die Kette einen Teil des Einkommens weiter. „Das ist weniger als Kurzarbeitergeld“, sagt Ansorge.

Zögerlicher Neustart

Offiziell dürfen die Kinos in MV bereits seit Ende Mai wieder öffnen. Davon machten vor allem kleinere Häuser, unter anderem das Capitol Schwerin sowie die Filmtheater in Kühlungsborn, Ueckermünde und Zinnowitz, Gebrauch. Die Betreiber berichten auf OZ-Anfrage von einem zögerlichen Start, der große Besucheransturm blieb bisher aus.

Michael Hoppach vom Club Kinos Zinnowitz ist „erstmal zufrieden“, dass es überhaupt weiter geht. Etwa die Hälfte der erlaubten Plätze bleibe in den Vorstellungen leer. Auch das Kino in Ueckermünde verzeichnet konstant wenig Besucher, wie der Inhaber Andreas Kuhn mitteilt. Ebenso ergeht es dem Filmtheater in Kühlungsborn. Dessen Leiter Peer Kretzschmar schätzt, dass nur zehn Prozent der möglichen Plätze ausgelastet sind.

Autokinos wieder gefragt

Das Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll (Liwu) lädt – zusätzlich zu seinen bereits wieder geöffneten Kinos – mehrmals die Woche zum Autokino in den IGA-Park ein. Besucher bekommen nach Bedarf sogar ein Auto gestellt. Auch in Zingst entstand ein neues Autokino. Der Mangel an neuen Filmen macht erfinderisch: Viele Häuser zeigen Klassiker, die selten auf der großen Leinwand zu sehen sind: Im Schweriner Capitol laufen beispielsweise „Matrix“, „Der Zauberer von OZ“ und „Bei Anruf Mord“ von Alfred Hitchcock.

Von Gina Henning und Gerald Kleine Wördemann