Kinos in MV dürfen wieder öffnen – viele tun es aber nicht: Was die Betreiber ärgert

Rostock

Bequeme Sessel, gute Filme, Klimaanlage: Keine Frage – wer der Sommerhitze für ein paar Stunden entfliehen will, wäre im Kino genau richtig. Doch die Auswahl ist zurzeit noch stark begrenzt: Obwohl die Filmtheater in MV seit Mitte Juni wieder öffnen dürfen, macht gerade mal eine Handvoll davon Gebrauch.

Geöffnet haben unter anderem die Ostseekinos in Kühlungsborn und Dranske, das You See in Bergen, das Cinema in Prerow sowie Mega Movies in Schwerin – von insgesamt rund 130 Lichtspielhäusern insgesamt im Bundesland. Das Zinnowitzer Clubkino will ab Donnerstag wieder Filme zeigen.

Platzhirsch Cinestar (Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Neubrandenburg) wartet noch bis zum 1. Juli ab, wie die meisten anderen auch. „Wir können nicht einfach wie ein Restaurant Lebensmittel einkaufen und wieder öffnen“, sagt Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock. Um die Leute wieder in die Kinos zu locken, brauche die Branche die großen Blockbuster.

Noch gilt Maskenpflicht während es ganzen Films

„Wir sind abhängig vom Verleih“, erklärt der Cinestar-Chef. In anderthalb Wochen werde es aber definitiv losgehen. Für volle Säle sorgen sollen dann unter anderem „Godzilla vs. Kong“, die neunte Auflage von „Fast & Furious“ und Oscar-Gewinner „Der Rausch“.

James Bond erst im September Der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ nimmt sich jede Menge Zeit: Ende September sollen die neuen Abenteuer von 007 bundesweit ins Kino kommen, fast zwei Jahre später als ursprünglich geplant. „Wir sind abhängig davon, dass wir von den Verleihen die großen Filme bekommen“, sagt Cinestar-Chef Oliver Fock. Zum Neustart am 1. Juli laufen in den Cinestars in MV die Neuverfilmung der Kinderserie „Catweazle“ mit Otto Waalkes, die Kinderfilme „Cats & Dogs 3“ und „Peter Hase 2“, außerdem „Godzilla vs. Kong“, die Komödie „Rosas Hochzeit“ sowie die Horrorschocker „A Quiet Place 2“ und „Conjuring 3“.

Noch gelten weitreichende Auflagen für die Besucher – strenger als bei der Wiedereröffnung zwischen den Lockdowns vor einem Jahr. Diesmal gilt neben dem Nachweis eines Negativtests, vollem Impfschutz oder einer überstandenen Infektion auch eine Maskenpflicht während des gesamten Films. Ausnahmen sind nur für Essen und Trinken erlaubt.

Wirtschaftliche Katastrophe

Außerdem müssen zwischen Besuchern aus verschiedenen Haushalten zwei Plätze freibleiben. Die maximal mögliche Auslastung liegt deshalb bei gerade einmal 25 Prozent, so Fock. „Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe für uns.“ Kostendeckender Betrieb oder gar Gewinne seien so nicht möglich.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstag könnten die Regeln allerdings ein wenig aufgeweicht werden. Das Schweriner Kabinett verhandelt über Lockerungen für Veranstaltungen in Innenräumen. Die Kinos könnten mit dabei sein, sagte Regierungssprecher Andreas Timm. Einzelheiten standen noch nicht fest. Aktuell laufen die Verhandlungen noch.

Säle bleiben leer

„Einfach einen Rieseneimer Popcorn kaufen und mit reinnehmen“, rät Oliver Fock, wie sich die Maskenpflicht umgehen lässt. „Wir können nicht kontrollieren, ob die Leute im Dunkeln die Maske aufbehalten“, sagt auch Peer Kretschmar vom Ostseekino Kühlungsborn. Bei ihm läuft zurzeit neben anderem das Guantanamo-Gefängnis-Drama „Der Mauretanier“ mit Jodie Foster und Benedict Cumberbatch.

Besonders viele Besucher kommen zurzeit nicht, was am Bilderbuch-Strandwetter liegt. „Wir wären froh, wenn wir eine Auslastung von 25 Prozent hätten“, sagt der Kinounternehmer, der neben seinem Haupthaus auch das Open-Air-Strandkorb-Kino in Kühlungsborn und ein Open-Air-Kino auf dem Campingplatz in Rerik betreibt. Eine vierte Spielstätte in Meschendorf ist in Vorbereitung. Zurzeit sei alles noch mehr oder weniger eine Art Aufwärmübung für die Hauptsaison, in der es hoffentlich richtig losgeht.

Zeit zum Renovieren genutzt

Ohne die November- und Überbrückungshilfen wäre es eng geworden, sagt der Kühlungsborner Kinochef. Die Lichtspielhäuser waren von dem Corona-Stillstand mit am härtesten von allen Branchen betroffen, erklärt Fabian Liebenow von Filmland MV. „Die Schließzeit betrug fast elf Monate“, sagt der Kino-Experte. Knapp 30 gewerbsmäßige Kinos gebe es im Land, die unter den wirtschaftlichen Folgen stark leiden. Auch er fordert den Wegfall der Pflicht, während des Films Maske zu tragen.

Dass Häuser für immer schließen müssten, sei aber bisher nicht bekannt. Im Gegenteil: Einige Veranstalter nutzten die lange Pause für Renovierungen und schafften zum Beispiel neue Stühle an. Den übrigen circa 100 habe die Krise weniger ausgemacht. Diese kleinen Kinos mit nicht täglichem Programm werden meist von gemeinnützigen Vereinen betrieben, die keine Löhne zahlen müssen, weil Ehrenamtler die Arbeit machen.

Von Gerald Kleine Wördemann