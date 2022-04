Rostock/Schwerin

„Die letzten zwei Jahre waren sicherlich das Extremste, was die Kinobranche in ihrer 126-jährigen Geschichte erlebt hat“, sagt Oliver Fock, Geschäftsführer der Cinestar-Gruppe mit Kino-Standorten unter anderem in Rostock, Stralsund und Neubrandenburg. Die Belastung der Kinobranche bestätigt auch Fabian Liebenow, zuständig bei der Schweriner Filmland MV gGmbH für strategische Kinoplanung. Liebenow nennt eine aktuelle Zahl: Im ersten Quartal 2022 gab es in Deutschland 14,5 Millionen Kinobesucher. Zum Vergleich der Wert aus der Vor-Corona-Zeit: Im ersten Quartal 2019 waren es noch 27,4 Millionen Besucher. Im Grunde war das eine Halbierung, auch der Ticketumsatz sank entsprechend. „Diese Zahlen sind in ihren Dimensionen auch repräsentativ für Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Liebenow. Anne Kellner, Chefin des Rostocker Lichtspieltheaters Wundervoll (Li.Wu), nennt für ihr Haus genaue Zahlen: „2019 hatten wir ca. 65 000 Besucher, 2020 26 000 und 2021 nur noch 20 000.“

Fehlende Einnahmen gut abgepuffert

Fabian Liebenow, Leiter des Geschäftsfeldes "Strategische Kinoplanung" bei der Filmland MV gGmbH Quelle: FILMLAND MV gGmbH

„Die Kinos sind erst spät aus den Lockdown herausgekommen“, erklärt Fabian Liebenow die schwierige Lage. 25 Kinos gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, in denen jeden Tag Filme gezeigt werden, „davon zwei nichtgewerbliche Kinos“, erläutert Fabian Liebenow. Zudem stehen im Land 50 Spielstätten, in denen gelegentlich Filme aufgeführt werden. Mit einer Reihe von Maßnahmen wurde die Kinobranche in der Corona-Zeit gestützt. „Die fehlenden Einnahmen der letzten beiden Jahre sind durch Überbrückungshilfe, das Kurzarbeitergeld und Förderung gut abgepuffert worden“, sagt Anne Kellner.

Programm „Cinema Contra Corona“ läuft noch bis 30. April

Zu den Hilfen gehört das Programm „Cinema Contra Corona“. Noch bis 30. April können Anträge gestellt werden. Wer die maximale Fördersumme von 10 000 Euro pro Spielstätte noch nicht ausgeschöpft hat, kann sich bewerben. Die Voraussetzung: Der monatliche Ticketumsatzrückgang muss mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2019 betragen. Berücksichtigt werden die Spielmonate Juni 2021 bis einschließlich März 2022. Besonders relevant ist das Programm für die Kinos, die im Dezember und Januar geschlossen waren und im Sommer und Herbst 2021 die 30 Prozent Umsatzrückgang pro Monat nicht erreicht haben.

Kommende Monate können für die Kinos kritisch werden

Ebenfalls noch bis zum 30. April gibt es im Rahmen der KfW-Corona-Hilfe für Kinobetreiber die Möglichkeit, einen Kredit zur Liquiditätssicherung abzuschließen. Die kommenden Monate könnten kritisch werden, da die bisherigen Corona-Hilfen höchstwahrscheinlich Ende Juni auslaufen und das Publikum zögernd in die Kinos zurückkehrt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet mit dem KfW-Schnellkredit 2020 oder dem KfW-Unternehmerkredit zwei Möglichkeiten, in den kommenden Monaten drohende Liquiditätsprobleme zu vermeiden.

Kinoinvestitionsprogramm soll Modernisierungen unterstützen

Mit dem Kinoinvestitionsprogramm „Film ab!“ unterstützt die MV Filmförderung Kinobetreiber in Land bei der Modernisierung und Verbesserung von Kinos, Start war am 1. Februar. Damit soll die Kinoinfrastruktur im Land gestärkt werden. In Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses werden zum Beispiel förderfähige Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 80 Prozent für gewerbliche Kinos und zu 90 Prozent für nichtgewerbliche Kinos unterstützt.

„Wie erreichen wir unsere Besucher?“

Solche Hilfsprogramme sind eine Hilfe für die Kinos in MV. „Das große Kinosterben ist bundeslang bislang ausgeblieben dank der staatlichen Hilfen“, sagt Anne Kellner vom Li.Wu in Rostock. Die große Frage ist nun: Kommen die Zuschauer zurück? „Spannend werden die nächsten Monate, nämlich ob die Einnahmen auch ohne Beihilfen ausreichen werden, um die Kosten zu decken, oder ob die Kinos Schaden erlitten haben“, so die Einschätzung von Anne Kellner. „Bislang höre ich aus der Branche nichts Gutes“, sagt sie. „Alle stellen sich die Frage: Wie erreichen wir unsere Besucher? Einzelne Filme laufen zufriedenstellend, das meiste geht unter“, so die Erfahrung von Anne Kellner. Auch Fabian Liebenow von der Filmland MV stellt die wichtigste Frage: „Holen wir die Zuschauer von der Couch zurück wieder in den Kinosessel?“

Kinokulturpreis 2022 als weiterer Anreiz im MV

Es geht letztlich um attraktive Angebote der Kinos. Um die Arbeit der Lichtspielhäuser zu würdigen, wurde von der Filmland MV bis Mitte April der Kinokulturpreis ausgelobt. Eine dreiköpfige Jury wird nun die Auswahl treffen, bei der Preisverleihung im Juni sollen 100 000 Euro Preisgelder an Kinos in MV vergeben werden.

Sozialer und kultureller Ort Kino soll seine Bedeutung nicht verlieren

Anne Kellner bleibt vorsichtig optimistisch. „Ich persönlich bin hoffnungsvoll, dass der soziale und kulturelle Ort Kino seine Bedeutung nicht verlieren wird, aber ich denke, es kann länger dauern, bis die Auslastung wieder gut ist“, sagt sie. „Nun kommen der Ukraine-Krieg und die steigenden Preise dazu – das kann sehr wohl dazu führen, dass die Leute ihre Euros zusammenhalten und lieber sparen, weil die Zukunftsaussichten ungewiss sind“, so die Befürchtung von Anne Kellner. Sie fragt: „Werden die Besucher- und Umsatzzahlen wieder das Niveau der Vor-Pandemie-Zeit erreichen oder nicht?“

„Freuen uns, dass die Normalität langsam zurückkehrt“

Oliver Fock Quelle: CineStar

Oliver Fock will sich den Optimismus nicht nehmen lassen. „Wir schauen jetzt aber nach vorn und freuen uns, dass die Normalität langsam zurückkehrt“, sagt er. „Und mit dem Wegfall der 2G- und 3G-Regelung – es gilt jetzt nur noch die Maskenpflicht und Masken dürfen zum Verzehr abgesetzt werden – sind auch die Kinos in Mecklenburg-Vorpommern endlich wieder in der Lage, nahezu in den Normalbetrieb zu gehen“, ist Fock erleichtert. Er hat auch einen Filmtipp: „Für den kommenden Kinobesuch bieten sich zum Beispiel der Film ,Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse’ für alle Harry-Potter-Fans und Familien an“, wirbt Fock.

Von Thorsten Czarkowski